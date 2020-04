Psn Plus ücretsiz aylık oyunlar açıklandı! İşte Playstation Plus Psn Store 2020 Mayıs ücretsiz oyunları

27 Nisan 2020 Pazartesi 17:39 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 17:39

PlayStation Plus her ay bazı oyunların ücretsiz indirilmesine izin veriyor. Psn store 2020 Mayıs ayı ücretsiz oyunları belli oldu. PlayStation Plus üyesiyseniz her ay 2 oyunu ekstra ücret ödemeden indirebilir ve üyeliğiniz sona erene kadar kullanabilirsiniz. Psn Plus Nisan ayı için UNCHARTED 4: Bir Hırsızın Sonu ve DiRT Rally 2.0 oyunlarını ücretsiz yaptı. Şimdi ise gözler 2020 Mayıs bedava oyunlarda! İşte Playstation plus Psn store Mayıs ayı ücretsiz oyunları

2020 PS PLUS MAYIS ÜCRETSİZ OYUNLAR

Heavy Rain & BEYOND Two Souls: İki duygusal yolculuk

Konsolda şimdiye kadar görülmüş en sürükleyici iki maceraya hazırlanın. Zaten PlayStation 3'te popüler olan Heavy Rain & BEYOND: Two Souls şimdi PlayStation 4'te hiç olmadığı kadar iyi görünüyor ve iyi oynanıyor.

Kararlarınızın ve yaptıklarınızın her şey üzerinde etkisi var. Bu hikâyelerin nasıl şekilleneceği ve nasıl sonlanacağı tamamen size bağlı.

Rayman Legends: Efsane uyandı

Rayman Legends; cıvıl cıvıl sahneleri, sevimli ve bir o kadar da neşeli karakterleri ve haftalarca dilinize dolanacak olan müzikleriyle dopdolu bir oyundur. Önceki Rayman yapımlarındaki tüm çete burada bir araya geldi; Rayman'in en iyi ve en aç dostu Globox, Glade of Dreams'in sırlarını yakınlarda bulunan Land of the Livid Dead'deki canavarlardan ve kötülerden koruyan minik büyücüler olan çeşitli Teensyler. Ayrıca yeterli Lum toplanarak Heroes galerisindeki tabloları açıldığında tamamen oynanabilir olan birçok yeni arkadaş da sizinle tanışmayı bekliyor.

Bölümleri tamamlayıp değerli Lumları topladıkça, yol boyunca özel scratch kartları ile ödüllendirileceksiniz. Şansınızı denemek için Rayman'in çantasını açarak, oynanabilir yeni karakterler ya da koleksiyonunuza ekleyebileceğiniz yeni yaratıklar gibi her türden ilgi çekici içeriği kazanabilirsiniz. Sadece bu kadar da değil; aynı zamanda scratch kartları Back to Origins tablolarını açarak sizi Rayman Origins'ten en sevilen bölümlere götürüp daha fazla Teensy kurtarmanızı da sağlayabilir.

Her bölümün tablosunda, tam olarak kaç Teensy kurtardığınız ve kaç kupa kazandığınız yazacaktır. Bu şekilde görevinizi bütünüyle tamamlamanız için ne yapmanız gerektiğini biliyor olacaksınız. Ayrıca sizin gibi tüm rekabetçi kahramanlar için arkadaş listenizdeki, ülkenizdeki ya da tüm dünyadaki oyunculara karşı ne durumda olduğunuzu görebileceğiniz birçok sıralama tablosu da bulunuyor olacak.

REYMEN LEGENDS HİKAYESİ

Snoring Tree'nin aşağısında her şey sakindir. Belki de… Biraz fazla sakin. Rayman ile arkadaşları 100 yıllık bir süre boyunca şekerleme yaparken, etraflarında kötü şeyler meydana gelmiştir.

Kahramanlarımızın ağır bir uykuda olduğunu gören Naughtyler, bu fırsattan yararlanarak dünyayı kabus canavarlarıyla doldurup diyarlara korku salmış, dost canlısı Teensyleri kaçırmış ve onları kırılmaz kafeslere kilitlemiştir. Bu kırılmazlık durumu Rayman uyanıncaya dek geçerlidir.

Uçan kurbağamsı dostu Murfy'nin de aksiyona dahil olmasıyla artık Globox, Grand Minimus ile eski ve yeni dostlarını yanına alarak Glade of Dreams'i eskisi gibi kestirmek için güvenli bir yer hâline getirmek uzuvsuz, kapşonlu kahramanımıza kalmış durumda.

2020 PS PLUS ÜYELİĞİ NE KADAR?

PS Plus üyeliği olarak dört paket bulunmaktadır. Bunlardan ilki kullanıcıların PS Plus'u tanıması ve öğrenmesi adına verilen 14 günlük deneme paketidir. Bu dönemde herhangi bir ücret ödenmez. Deneme sürecinin ardından 1, 3 ve 12 ay olmak üzere üç seçenek daha kullanıcıların satın alabilmesi için hazırlanmıştır. PS Plus 1 aylık üyeliği 23,99 TL, 3 aylık üyeliği 74,99 TL ve 12 aylık paket 179,99 TL'dir.