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Bilim-Teknoloji

PubG Battlegrounds ne zaman ücretsiz olacak? PubG sistem gereksinimleri nelerdir?

PubG: Battlegrounds'a gelen yeni güncelleme ile artık PUBG ücretsiz oynanabilecek. Oyunu bilgisayardan oynamak isteyen kullanıcılar PubG sistem gereksinimlerini araştırmaya koyuldu. Tüm platformlarda oynaması ücretsiz olan PubG Battlegrounds bazı özellikler ile sınırlı olacak. Peki PubG oynamak için bilgisayarda hangi işletim sistemi olması gerekiyor PubG sistem gereksinimleri nelerdir?

11 Ocak 2022 Salı 17:52 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 17:52
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PubG Battlegrounds oyunu ücretsiz olacak. Oyuncular, PubG Battlegrounds'ın ne zaman ücretsiz olacağını merak ediyor. Oyunun tüm özelliklerinden faydalanabilmek içinse Battleground Plus hesabı almak gerekiyor. Peki PubG Battlegrounds oynamak için bilgisayarda hangi özelliklerin olması gerekiyor? PubG sistem gereksinimleri nelerdir? İşte detaylar..

PUBG BATTLEGROUNDS NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

PUBG: Battlegrounds oyunu 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren ücretsiz oynanabilecek. PUBG: Battlegrounds'ın mevcut olduğu tüm platformlar için geçerli olacak oyunda mevcut oyunculara ödüller verilecek. İşte oyunu oynayabilmeniz için PUBG sistem gereksinimleri

PUBG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

MİNİMUM

İşletim sistemi: 64 bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2 GB / AMD Radeon R7 370 2 GB

DirectX: DirectX 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB / AMD Radeon RX 580 4 GB

DirectX: DirectX 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

PUBG için sistem gereksinimlerini gösteren bu veriler, PUBG Steam sayfasından alınmıştır.

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