PUBG Cumhuriyet Bayramı kodları

29 Ekim 2020 Perşembe 11:56 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 11:56

PUBG mobile Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kullanıcılarına bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte PUBG kodlarını kullanarak çekilişe katılan oyuncular oyunda avantaj sağlamak için kalıcı kıyafetler ve özel paketler kazanacak.

PUBG MOBİLE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KODLARI

29101923

29102020

TÜRKİYE

Cumhuriyet97

PUBG Cumhuriyet Bayramı Çekilişi

Oyun içi çekilişe katılmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Cumhuriyet bayramı çekilişi için yapmanız gerekenler şu şekilde :

Etkinlik bölümünden görevleri tamamlayıp havai fişekleri topla

Topladığın havai fişekleri kullan ve çekilişe katıl

Ekstra çekiliş hakkı pubg havai fişek konumuzdaki kodlarla +1 hak kazanabilirsiniz.Bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pubg 29 ekim etkinliğinden sonra 16.sezonla birlikte birçok yeni etkinlik ve ödül olacağını biliyoruz.Çok yakında cadılar bayramı etkinliği de başlayacak. Herkese iyi eğlenceler.