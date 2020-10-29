İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2020 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3098
  • EURO
    9,7633
  • ALTIN
    501.727
  • BIST100
    1126.99
Bilim-Teknoloji

PUBG Cumhuriyet Bayramı kodları

Oyunseverlerin müptelası olduğu PUBG oyunu Cumhuriyet bayramına yönelik bir etkinlik tertip ediyor. 29 Ekim dolayısıyla düzenlenen çekilişe katılan oyuncular PUBG mobile Cumhuriyet Bayramı kodları sayesinde hediyeler ve haklar kazanacak.

29 Ekim 2020 Perşembe  11:56 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 11:56
ABONE OL

PUBG mobile Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kullanıcılarına bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte PUBG kodlarını kullanarak çekilişe katılan oyuncular oyunda avantaj sağlamak için kalıcı kıyafetler ve özel paketler kazanacak.

PUBG MOBİLE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KODLARI

29101923

29102020

TÜRKİYE

Cumhuriyet97

PUBG Cumhuriyet Bayramı Çekilişi

Oyun içi çekilişe katılmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Cumhuriyet bayramı çekilişi için yapmanız gerekenler şu şekilde :

Etkinlik bölümünden görevleri tamamlayıp havai fişekleri topla

Topladığın havai fişekleri kullan ve çekilişe katıl

Ekstra çekiliş hakkı pubg havai fişek konumuzdaki kodlarla +1 hak kazanabilirsiniz.Bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pubg 29 ekim etkinliğinden sonra 16.sezonla birlikte birçok yeni etkinlik ve ödül olacağını biliyoruz.Çok yakında cadılar bayramı etkinliği de başlayacak. Herkese iyi eğlenceler.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.