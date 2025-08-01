Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen ve savunma sanayiinin son harikalarından biri olan PUSU silah sistemi, ilk defa bir hava unsurunu vurdu.

Roketsan tarafından geliştirilen CİRİT lazer güdümlü füzenin kullanıldığı testte, hava hedefi tam isabetle vuruldu.

Türk mühendisliğinin gücünü ve yerli imkanlarla geliştirilen sistemlerin rakiplerine kıyasla sahadaki etkinliği bir kez daha gözler önüne serildi.

Roketsan'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Tam isabet, tam güven!

PUSU Silah Sistemimizden ilk kez hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta, CİRİT Lazer Güdümlü Füzemiz hedefi başarıyla vurdu.

Yüksek hassasiyetli atış kabiliyetiyle CİRİT, sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.

Paylaşımda, test atışına ait görüntülere de yer verildi.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, X hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetine sahip CİRİT Lazer Güdümlü Füzesi'nin, PUSU Silah Sistemi'nden gerçekleştirilen ilk hava hedefi atışında hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek, "Sahada kendini kanıtlayan sistemlerimizle, Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.