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Bilim-Teknoloji

PUSU'dan gururlandıran atış: CİRİT hedefi tam isabetle vurdu

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği PUSU silah sistemi, ilk defa bir hava hedefine atış gerçekleştirdi. CİRİT füzesinin kullanıldığı test atışında hedef tam isabetle vuruldu. Roketsan'dan yapılan açıklamada, 'Yüksek hassasiyetli atış kabiliyetiyle CİRİT, sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.' ifadeleri kullanıldı.

HABER MERKEZİ1 Ağustos 2025 Cuma 11:48 - Güncelleme:
PUSU'dan gururlandıran atış: CİRİT hedefi tam isabetle vurdu
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Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen ve savunma sanayiinin son harikalarından biri olan PUSU silah sistemi, ilk defa bir hava unsurunu vurdu.

Roketsan tarafından geliştirilen CİRİT lazer güdümlü füzenin kullanıldığı testte, hava hedefi tam isabetle vuruldu.

Türk mühendisliğinin gücünü ve yerli imkanlarla geliştirilen sistemlerin rakiplerine kıyasla sahadaki etkinliği bir kez daha gözler önüne serildi.

Roketsan'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Tam isabet, tam güven!

PUSU Silah Sistemimizden ilk kez hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta, CİRİT Lazer Güdümlü Füzemiz hedefi başarıyla vurdu.

Yüksek hassasiyetli atış kabiliyetiyle CİRİT, sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.

Paylaşımda, test atışına ait görüntülere de yer verildi.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, X hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetine sahip CİRİT Lazer Güdümlü Füzesi'nin, PUSU Silah Sistemi'nden gerçekleştirilen ilk hava hedefi atışında hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek, "Sahada kendini kanıtlayan sistemlerimizle, Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

  • pusu
  • cirit
  • füze
  • lazer güdüm
  • savunma sanayii
  • roketsan

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