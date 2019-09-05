'O silahları yapacağız, ama ilk dağıtan olmayacağız'

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Putin: INF ile yasaklanan silahları yapacağız, ama ilk dağıtımını yapan biz olmayacağız

Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasıyla yasaklanan füzeleri yapacaklarını ama ilk dağıtımını yapan olmayacaklarını söyledi.

  • star.com.tr
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Vladivostok şehrindeki Doğu Ekonomik Forumu Genel Kurulunda (WEF) önemli açıklamalarda bulundu.
 
Putin, Rusya ile ABD arasında 30 yıldır orta menzilli füzelerin kullanımını sınırlayan INF'nin sona ermesiyle, anlaşmanın yasakladığı silahları üreteceklerini ancak ilk dağıtan olmayacaklarını ifade etti.
 
Putin, ''Amerikalılar bu tarz bir füze testi yaptıktan sonra artık konuşmayacağımızı söylemiştik. Elbette biz de bu tür füzeler yapacağız ama ABD'nin kara tabanlı füze sistemlerinin olmadığı bölgelerde konuşlandırmayacağız.''dedi
 
DİKKAT ÇEKEN JAPONYA VE GÜNEY KORE AÇIKLAMASI
 
Pentagon'un Japonya ve Güney Kore'ye füze yerleştirme çalışmaları ile ilgili de konuşan Putin, bu durumdan memnun olmadıklarını söyledi.
 
Putin konuşmasında, ''ABD füzeleri Japonya ya da Güney Kore'de konuşlandırılırsa, bunun Kuzey Kore'den gelebilecek potansiyel tehditleri dengelemek için yapılacağını biliyoruz. Ancak bizim için önemli problemler yaratacağını da biliyoruz. Muhtemelen bu füze sistemleri, Uzak Doğu ve Rusya'da geniş bir alanda hedeflere ulaşabilecek" ifadelerine yer verdi.

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