Bilim-Teknoloji

Putin tarih verdi: Büyük bir atılım kapıda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zeka konusunda Rusya'daki tüm birimlerin çalışmalarını hızlandırması gerektiğini belirterek önümüzdeki 10-15 yılın dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir teknolojik dönüşüme sahne olacağını söyledi.

25 Aralık 2025 Perşembe
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın teknolojide kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Gelecek 10-15 yıl içerisinde dünya tarihinde görülmemiş büyük bir teknolojik atılım yaşanacak." dedi.

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Devlet Konseyi toplantısında konuştu.

Yapay zekada yaşanan gelişimin uzay programının uygulanmasıyla kıyaslandığına işaret eden Putin, "Bu programın projeleri o dönemde dünyayı büyük ölçüde değiştirmişti. Yapay zeka ise çok daha devrimci, her şeyi kapsayan bir teknolojidir ve hızla tüm yaşam alanlarını ele geçirerek çok sayıda görevin çözümünü otomatikleştirmektedir." diye konuştu.

Putin, yapay zekanın yaygınlığının her yıl hızla arttığına dikkati çekerek, "Her şey değişecek. Buna mutlaka hazırlıklı olmalısınız. Şu anda, istihdamda orta vadeli görevleri çözerken, yapay zekanın beraberinde getirdiği sistemik değişiklikleri düşünmeli ve bunlara hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka konusunda Rusya'daki tüm birimlerin çalışmalarını hızlandırması gerektiğini vurgulayan Putin, "Gelecek 10-15 yıl içerisinde dünya tarihinde görülmemiş büyük bir teknolojik atılım yaşanacak. Bu dönemin, muazzam bir teknolojik dönüşümün, yapay zekanın hızlı gelişiminin yaşanacağı bir dönem olacağı şimdiden görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, yapay zekanın giriş seviyesi mesleklerdeki, perakende ticaret, finans ve hükümetteki görevlerde bulunan insanların yerini alacağını sözlerine ekledi.

