Radara yakalanmayan 'Casus İHA'nın ilk uçuşu gerçekleşti
Çin, radara yakalanmayan, 10 bin feet’ten uçabilen ve yakıt ikmali olmadan 40 saat havada kalabilen casus İHA'sının ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Çin, radara yakalanmayan ve yakıt ikmali yapmadan 40 saat uçabilen, casus insansız hava aracının (İHA) ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini açıkladı.
Çin Merkez Televizyonu (CCTV), İHA'larda bir ilk olarak görülen radara yakalanmama (stealth) özelliği ile öne çıkan, turbofan motoruyla çalışan, yüksek irtifalara ulaşabilen, uzun menzilli ve yüksek hızlı drone olarak tanımlanan Sky Hawk modelinin ilk uçuşuna ait bir görüntü yayımladı.
Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Endüstri Şirketi (CASIC) tarafından geliştirilen Sky Hawk başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirirken, uçuşun yapıldığı yer ise gizli tutuldu.
Extrait d'une vidéo de CASIC Institut 302, qui montre pour la première fois le décollage et l'atterrissage du drone à aile volant "Tian Ying" (天鹰). pic.twitter.com/keaufMtRMX— East Pendulum (@HenriKenhmann) 1 Ocak 2019
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