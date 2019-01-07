Radara yakalanmayan 'Casus İHA'nın ilk uçuşu gerçekleşti

Çin, radara yakalanmayan ve yakıt ikmali yapmadan 40 saat uçabilen, casus insansız hava aracının (İHA) ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini açıkladı.

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), İHA'larda bir ilk olarak görülen radara yakalanmama (stealth) özelliği ile öne çıkan, turbofan motoruyla çalışan, yüksek irtifalara ulaşabilen, uzun menzilli ve yüksek hızlı drone olarak tanımlanan Sky Hawk modelinin ilk uçuşuna ait bir görüntü yayımladı.

Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Endüstri Şirketi (CASIC) tarafından geliştirilen Sky Hawk başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirirken, uçuşun yapıldığı yer ise gizli tutuldu.