İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2024 Cuma / 9 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1921
  • EURO
    32,9068
  • ALTIN
    1972.32
  • BIST100
    7974.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Raylara ASELSAN imzası! 1,7 milyar liralık dev anlaşma resmen duyuruldu

ASELSAN ile TCDD arasında 1,7 milyar liralık sözleşme imzalandı. ASELSAN, TCDD ile imzaladığı anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 14:30 - Güncelleme:
Raylara ASELSAN imzası! 1,7 milyar liralık dev anlaşma resmen duyuruldu
ABONE OL

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ arasında Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Projesine yönelik toplam bedeli 1,7 milyar lira olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN İLE TCDD İMZALADI

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirket ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Projesi ile ilgili olarak toplam değeri 1 milyar 690 milyon 697 bin lira tutarında yeni bir sözleşme imzalandı.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar, 2026-2028 yıllarında gerçekleştirilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.