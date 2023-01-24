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Bilim-Teknoloji

Recep Tayyip Erdoğan, Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar... Tarihi fotoğraf ortaya çıktı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın 2009 senesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Başbakan olduğu dönemde, bir hastanede sunum yaptığı ana ait fotoğraf ortaya çıktı.

Sabah24 Ocak 2023 Salı 14:59 - Güncelleme:
Recep Tayyip Erdoğan, Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar... Tarihi fotoğraf ortaya çıktı
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İnsansız hava araçları alanında Türkiye'yi uluslararası alanda üst sıralara taşıyan Bayraktar kardeşlerin yıllar önce çekilen önemli bir fotoğrafı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde, 2009 yılında çekilen fotoğraf karesinde, Erdoğan'a Selçuk Bayraktar ile Haluk Bayraktar bir hastanede sunum yaparken görülüyor.

Türkiye'nin gururu olan Bayraktar Akıncı, BayraktarTB2 ve Kızılelma gibi insansız hava araçlarını üreten ve birçok ülke tarafından tercih edilen Baykar firması oldu.

Sabah'ın haberine göre, Bayraktar kardeşlerin yıllar önce yaptıkları çalışmayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a başbakan olduğu dönemde anlattıkları anın fotoğrafı ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan, merhum babaları Özdemir Bayraktar'ı hastanede ziyaret ettikten sonra Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler ile bir araya geldi.

İki kardeş, dizüstü bilgisayar ile hastanede Bayraktar İHA'lar hakkında sunum yaptı. Tarihi fotoğraf karesi ise objektife böyle yansıdı.

KIZILELMA İKİNCİ UÇUŞ TESTİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Baykar firmasının son olarak ürettiği ve geleceğin muharebe konseptine yön verecek olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

Bayraktar KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZIELMA'nın başarıyla tamamladığı 2. Uçuş testini Twitter'dan paylaştı.

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