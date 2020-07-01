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Bilim-Teknoloji

Redmi 9A ve Redmi 9C tanıtıldı! İşte 9A ve Redmi 9C fiyatı ve özellikleri

Xiaomi, bu ayın başında Redmi 9'u tanıtmıştı. Bugün ise Redmi 9A ve Redmi 9C isimli iki yeni telefonu tanıttı. Redmi bu ayın başında tanıttığı Redmi 9'un ardından iki yeni model ile daha karşımıza çıktı. Redmi 9A ve Redmi 9C özellikleri resmen açıklandı. 9A ve Redmi 9C fiyatı ve özellikleri nelerdir? İşte yeni Redmi 9A ve Redmi 9C

01 Temmuz 2020 Çarşamba  09:55 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:55
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Redmi 9A ve Redmi 9C tanıtıldı. Xiaomi Redmi 9A ve 9C özellikleri, fiyatı dolayısıyla ön plana çıkıyor. Alt markası Redmi için 9A ve 9C modellerini tanıtan Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi 9C hakkında önemli bilgilere yer verdi. Özellikleri haricinde en çok da fiyatı ile dikkat çeken Xiaomi Redmi 9A ve 9C, pil performansını 5.000 mAh boyutundaki bataryasından alıyor. Android 10 ile piyasaya çıkan Xiaomi Redmi 9A ve Xiaomi Redmi 9C modelleri, bazı ince detaylar nedeniyle kendi aralarında biraz fiyat farkı içeriyor.

REDMİ 9A ÖZELLİKLERİ

MediaTek Helio G25 işlemciden güç alan Redmi 9A, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile karşımıza çıkıyor. 6.53 inç büyüklüğündeki ekranı 720p çözünürlük sunan telefon, 5000 mAh bataryadan besleniyor. Cihazın arka tarafında 13 Megapiksel, ön tarafında 5 Megapiksel kamera yer alıyor.

Redmi 9A, 6.53 inçlik 720p çözünürlüğe sahip su damlası çentikli bir ekran ile gelecek. Cihaz, Helio G25 yonga setinden gücünü alacak. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunacak. Telefonun segmentine göre en çok öne çıkan özellikleri pil ve ekran büyüklüğü tarafında karşımıza çıkıyor. Batarya tarafında 5.000 mAh değerinde pil ile geliyor olacak. 9A, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü tek bir kamera ve ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerasına sahip olacak.

REDMİ 9A FİYATI

Redmi 9A’nın fiyatı 359 RM yani 85 dolar olarak belirlendi.

REDMİ 9C ÖZELLİKLERİ

Redmi 9C ise MediaTek’in bir diğer işlemcisi olan Helio G35‘den güç alıyor ve 2 GB RAM / 32 GB depolama alanı ile karşımıza çıkıyor. 6.53 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekranın yer aldığı telefon, 5000 mAh bataryadan besleniyor. Önde 5 Megapiksel kamera kullanılmaya devam edilirken, arka tarafta 13 Megapiksel ana kameraya iki kamera daha eşlik ediyor.

REDMİ 9C FİYATI

Redmi 9C’nin fiyatı 429 RM yani 100 dolar olarak belirlendi. Ancak, bu iki kameranın detayları henüz bilinmezliğini koruyor.

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