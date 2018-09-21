Rekabet Kurulu, Google'a 93 milyon TL para cezası verdi

Google, mobil işletim sistemi pazarındaki hakim konumunu kötüye kullanıp haksız rekabet ortamı yarattığı için geçtiğimiz aylarda Avrupa Komisyonu tarafından 5 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmıştı. Aynı sebepten ötürü Türkiye'de, Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturmada nihai karar verildi. Rekabet Kurulu'nun oybirliği ile aldığı karara göre Google 93 milyon TL para cezası ödeyecek.

Hakim durumu kötüye kullandı

Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. ekonomik bütünlüğüne yönelik yürütülen soruşturmada 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediği mercek altına alındı. Google'ın lisanslanabilir mobil işletim pazarında hakim durumda olduğunu tespit eden Rekabet Kurulu, ''Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması'' başlıklı 6.maddenin ihlal edildiğine karar verdi.

Google'ın, cihaz üreticileri ile yaptığı Android işletim sistemini kullanmalarına yönelik Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmelerini inceleyen Kurul, bu sözleşmelerin 4054 sayılı kanuna aykırı olduğunu belirtiyor. Bu sözleşmeler uyarınca üreticiler; Google aramayı sözleşme ile belirtilen noktalarda varsayılan olarak atarken Google arama parçacığının(tarayıcı) ana ekranda konumlandırılmasını da kabul etmek zorunda kalıyor. Buna ek olarak Google Webview bileşeni de cihazlarda varsayılan ve tek bileşen olarak konumlandırılıyor.

Ayrıca başta Gelir Paylaşımı Sözleşmesi olmak üzere Google ile cihaz üreticileri arasında yapılan sözleşmelerde ''Google aramanın rakiplerinin cihazlara önyüklenemeyeceğine'' ve ''cihaz üreticilerinin cihazlardaki arama noktalarının herhangi birinde Google aramaya rakip ürünleri kullanamayacaklarına'' yönelik hükümler yer alıyor.

Sözleşmelerdeki dayatmalar kaldırılacak

Google ile rekabet içinde olan tarayıcı geliştiren diğer şirketler aleyhine haksız rekabete neden olan bu sözleşmeler; tüketicilerin ve cihaz üreticilerinin de cihazlarındaki tercihlerini kısıtlıyor. Bu duruma dikkat çeken Rekabet Kurulu para cezasına ek olarak Google'ın, sözleşmelerdeki dayatmaların da ortadan kaldırmasını istiyor.

Kurul gerekli değişikliklerin yapılması için Google'a 6 aylık süre tanıdı. Google'ın para cezasına veya karardaki farklı bir noktaya 60 gün içinde itiraz edebileceği de karar metninde bildirildi.

(Donanım Haber)