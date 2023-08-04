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Bilim-Teknoloji

Rekabet Kurumu Storytel hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, ünlü sesli kitap okuma uygulaması Storytel hakkında soruşturma başlattı.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 16:20 - Güncelleme:
Rekabet Kurumu Storytel hakkında soruşturma başlattı
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Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yayınevi ve eser sahipleriyle yapmış olduğu uzun süreli münhasırlık anlaşmalarıyla sesli kitap pazarına rakip firmaların girişini engellemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı ve ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 6 Nisan tarihli toplantıda müzakere edildi. Bulguları ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurulu, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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