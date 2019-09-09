Rekor başvuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN desteğiyle Aksaray’da düzenlenen, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 79 takımın mücadele verdiği roket yarışlarını izledi.

BÜYÜK GAYRET VAR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 17-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek, birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği TEKNOFEST kapsamında, ROKETSAN desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi’nde düzenlenen yarışmayı izlemeye gelen Varank, yarışmacı öğrencilerle sohbet etti, tasarladıkları roketleri inceledi.

Varank, şöyle konuştu: “Burada ilgi alanlarına göre yarışmalarda netice almaya çalışıyorlar. Teknoloji, uzay ve havacılık gibi geleceğin ilgi alanları ülkemiz açısından önemli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, TEKNOFEST’in düzenleyicisi olarak, T3 Vakfı ile birlikte bu alanlardaki insan kaynağını yetiştirmek üzere elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz.”

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da bu yıl TEKNOFEST’in ikincisini düzenlediklerini aktardı. TEKNOFEST’e geçen yıl 2 bin takımın başvuru yaptığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: “Bunların 750’si finale kalmıştı. TEKNOFEST’E Bu yıl yaklaşık 17 bin takım başvuru yaptı. 19 farklı teknoloji alanına 55 bin öğrenci başvuru yaptı. 81 ilden başvurular var. 120 ülkeden bu yarışlara ve girişimcilik zirvesine katılım var. Bir anlamda ikinci senesinde çok geniş bir uluslararası coğrafyaya da uzanmayı başardı.”

Göktüğ ve Som festivalde

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geliştirdiği çözüm ve teknolojilerle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde gövde gösterisine hazırlanıyor. TÜBİTAK da söz konusu festivale SAGE, Türkiye’nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ’u, hassas ve kanatlı güdüm kitleleri HGK-84, HGK-82 ve KGK-82’yi, Nüfuz Edici Bomba’yı ve seyir füzesi SOM’u tanıtırken, TÜBİTAK UZAY da GÖKTÜRK, RASAT ve BİLSAT uydularını festivalde sergileyerek bu uydulara ilişkin bilgi verecek.