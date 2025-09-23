RE:PLAY oyun turnuvasının beşinci durağı Eskişehir oldu

Turnuvanın beşinci ayağında, katılımcılar Excalibur'un oyun dünyasına yön veren teknolojisiyle tanışma fırsatı buldu. Etkinliğin en çok ilgi çeken bölümü, Intel Core işlemcili Excalibur'un güçlü G870 serisi bilgisayarlarında gerçekleşen Forza Horizon 5 deneyimi oldu. Oyuncular, yüksek performanslı sistemlerde sanal pistlerde hızın keyfini çıkarırken, kurulan özel pistte yapılan RC araba yarışlarıyla gerçek dünyada da adrenalini doruklarda yaşadılar.

İLK 5 KİŞİYE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Turnuvada öne çıkan ilk 5 kişiye ödülleri takdim edildi. Çekişmeli karşılaşmalar, sürpriz aktiviteler ve cosplayerların enerjisiyle Eskişehir'de büyük ilgi gören seri, yıl boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde devam ederek oyun ve teknoloji hayranlarına heyecan verici deneyimler sunmaya devam edecek.

500.000 TL DEĞERİNDE BÜYÜK ÖDÜL

RE:PLAY, toplamda 10 fiziksel turnuvada oyun severleri bir araya getirecek. Turnuvanın büyük finali ise İstanbul'da gerçekleşecek. Finalde yarışacak 10 finalist, büyük ödül olan 500.000 TL değerinde Teknosa hediye çeki için rekabet edecek. Ayrıca ikinciye Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 yüksek işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek.

Türkiye'nin dört bir yanındaki oyun tutkunlarını bir araya getiren bu büyük etkinlikte yer almak için hemen https://replaygamefest.com/ adresini ziyaret ederek başvuru yapmayı unutmayın.

CASPER HAKKINDA:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 5 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

INTEL HAKKINDA:

1968 yılında kurulan Intel, üretmekte olduğu yarı iletken chip teknolojileri ile bilişimde çığır açan buluşların merkezinde yer almaktadır. Dünyayı değiştiren teknolojileri ile endüstride lider konumunda bulunan Intel, küresel ilerlemeyi sağlayarak yaşamları zenginleştirmektedir. Yapay Zekâ (YZ), 5G ağ dönüşümü ve Yapay Zeka destekli bilgisayarların yükselişi gibi teknolojinin geleceğini şekillendirecek birçok teknolojik gelişimin dönüm noktasında olduğumuz günümüz bilişim dünyasında, Intel, her geçen gün küçülen nanometre teknolojileri, yüksek teknolojiye sahip donanımlar ve yazılım dünyasının bu yeni teknolojilere hızlı adaptasyonunu gerektiren, dönüşümün merkezinde yer alan lider teknoloji firması konumundadır. Daha fazla bilgi için https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/home.html ziyaret etmenizi rica ederiz.