Roborock Saros Rover: Merdivenleri fetheden robot süpürge

Ev temizliğinde otomasyonun sınırlarını zorlayan Roborock, CES 2026 fuarında tanıttığı Saros Rover modeliyle robot süpürge teknolojisine yeni bir soluk getirdi. Gerçek bacakları ve tekerlekleriyle donatılan Saros Rover, yalnızca düz zeminlerde değil, aynı zamanda merdivenlerde de etkili temizlik yapabilmesiyle öne çıkıyor. Robot süpürgelerin bugüne kadar aşamadığı engelleri geride bırakan bu model, hem tasarımı hem de performansıyla fuarın en çok konuşulan ürünlerinden biri oldu.

Saros Rover'ın benzersiz tasarımı ve hareket kabiliyeti

Robot süpürge pazarında daha önce de merdiven tırmanabilen bazı modeller tanıtılmış olsa da, Roborock Saros Rover bu alanda devrim niteliğinde bir yenilik sunuyor. Piyasada Dreame X50 Ultra gibi yaklaşık 5 santimetrelik eşikleri aşabilen modeller bulunuyordu. Ayrıca, IFA 2025'te sergilenen Eufy Marswalker ve Dreame CyberX gibi ürünler, palet sistemleri ve ek kabuklarla merdiven çıkmayı denemişti. Ancak bu modeller, merdivenleri temizleme konusunda yetersiz kalıyordu. Saros Rover ise gerçek bacaklara sahip olması sayesinde, palet ya da kaldırma sistemlerine ihtiyaç duymadan, her basamağı ayrı ayrı temizleyebiliyor. Bu özellik, robot süpürge teknolojisinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Saros Rover'ın hareket mekanizması, uzun bacaklı kuşları andıran bir yapıya sahip. İki bacağı ve altındaki tekerlekleriyle, gövdesini bir basamaktan diğerine taşıyor. Bacaklar, gövdenin yukarıya kaldırılmasını sağlarken, her basamakta dengeyi koruyarak temizlik işlemini sürdürüyor. Yaklaşık beş basamaklı bir merdiveni 30 ila 40 saniyede tırmanabilen Saros Rover, insan hızına yaklaşamasa da, her adımda detaylı temizlik yapabilmesiyle rakiplerinden ayrılıyor. Bu süreçte, bir bacak alt basamakta denge sağlarken, diğeri gövdeyi yukarıya taşıyor ve ardından tekrar açılarak bir sonraki basamağa geçiyor. Bu sayede, hem geleneksel hem de kavisli merdivenlerde, hatta halı kaplı zeminlerde bile etkili bir performans sergiliyor.

Engelleri aşan ve dans eden robot süpürge

Saros Rover'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri de, sadece merdivenleri tırmanmakla kalmayıp, çevresindeki engelleri algılayıp onlardan ustalıkla kaçınabilmesi. Robot süpürgelerde sıkça karşılaşılan yavaş ve tereddütlü hareketler, Saros Rover'da yerini akıcı ve kararlı bir manevra kabiliyetine bırakıyor. Tekerlek-bacak kombinasyonu sayesinde, robot hem yükseklik hem de erişim açısından insan hareketliliğine benzer bir yapı kazanıyor. CES 2026'da gerçekleştirilen demoda, Saros Rover'ın dik bir rampadan kontrollü bir şekilde inmesi ve eğim ortasında durup geri geri hareket edebilmesi büyük ilgi topladı. Bu tür hareketler, bugüne kadar başka bir robot süpürgede görülmemiş yetenekler arasında yer alıyor.

Roborock, Saros Rover'ın yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda eğlenceli bir cihaz olmasını da hedeflemiş. Demolar sırasında, robot süpürgenin ritme uyum sağlayarak dans etmesi ve kollarını sallaması izleyicilerden tam not aldı. Ayrıca, Saros Rover'ın engelleri aşarken dengesini kaybettiği nadir anlarda bile, kendini hızla toparlayabilmesi dikkat çekti. Henüz prototip aşamasında olan bu modelde, beklenenin aksine çok az aksaklık yaşanması, Roborock'un mühendislik başarısını gözler önüne seriyor.

Yapay zekâ destekli yazılım ve nesne algılama

Roborock Saros Rover'ın başarısının ardında, gelişmiş bir yazılım altyapısı ve yapay zekâ desteği bulunuyor. Robotun çevresini algılayıp engellerden kaçınabilmesi, karmaşık hareket sensörleri ve 3D mekânsal veriyle çalışan bir AI algoritması sayesinde mümkün oluyor. Robot süpürgelerde sıkça karşılaşılan nesne kaçınma sorunları, özellikle evcil hayvan atıkları gibi engellerde ciddi zorluklar yaratabiliyor. Ancak Saros Rover, bu tür engelleri tanıyıp etkili şekilde tepki verebiliyor. Roborock'un mühendisleri, robotun tenis toplarından kaçınabildiğini gösteren bir video ile bu yeteneği kanıtladı. Bu testler, Saros Rover'ın hızlı hareket eden nesnelere – örneğin evcil hayvanlar veya çocuklar – karşı da duyarlı olmasını sağlıyor.

Yazılımın bu düzeyde gelişmiş olması, Saros Rover'ın yalnızca merdivenler ve eşikler gibi fiziksel engelleri değil, aynı zamanda ev ortamında aniden ortaya çıkabilen hareketli nesneleri de algılayıp güvenli şekilde yoluna devam etmesine olanak tanıyor. Bu özellik, özellikle çok katlı evlerde ve çocuklu ya da evcil hayvanlı ailelerde büyük bir avantaj sağlıyor. Saros Rover'ın piyasaya sürülmesiyle birlikte, robot süpürge kullanıcılarının karşılaştığı birçok günlük sorunun ortadan kalkması bekleniyor.

Fiyatlandırma ve piyasaya çıkış süreci

Roborock, Saros Rover'ın bir konseptten öteye geçerek gerçek bir ürün olarak piyasaya sunulacağını açıkladı. Ancak şu an için modelin fiyatı ve ne zaman satışa çıkacağı konusunda kesin bir bilgi paylaşılmadı. Daha önce piyasaya sürülen ve robot kollarla donatılmış Roborock Saros Z70'in lansman fiyatı 2.599 dolar olarak belirlenmişti. Bu nedenle, Saros Rover'ın da benzer ya da daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Zaman içinde Saros Z70'in fiyatında yaşanan düşüş göz önüne alındığında, Saros Rover'ın da ilerleyen dönemde daha ulaşılabilir bir seviyeye inmesi olası görünüyor.

Türkiye'deki kullanıcılar için de merak konusu olan Saros Rover'ın, yerel pazara ne zaman gireceği ve fiyatının ne olacağı henüz netleşmiş değil. Ancak Roborock'un bu modeliyle, robot süpürge pazarında rekabetin daha da kızışacağı ve kullanıcıların beklentilerinin yükseleceği öngörülüyor. Özellikle çok katlı evlerde yaşayanlar ve karmaşık zeminlere sahip kullanıcılar için Saros Rover, önemli bir çözüm alternatifi sunuyor.

Sonuç: Robot süpürge teknolojisinde yeni bir çağ

Roborock Saros Rover, robot süpürge teknolojisinde çığır açan özellikleriyle dikkat çekiyor. Gerçek bacaklara sahip olması, merdivenleri tırmanabilmesi ve gelişmiş yapay zekâsı sayesinde, ev temizliğinde karşılaşılan birçok soruna yenilikçi çözümler getiriyor. CES 2026'da sergilenen performansı ve kullanıcıların ilgisi, bu modelin gelecekte ev otomasyonunda önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da, Saros Rover'ın robot süpürge pazarında yeni bir dönemin başlangıcı olacağı şimdiden öngörülüyor.