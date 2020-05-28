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Bilim-Teknoloji

Robot barista: 30 saniyede kahveniz hazır

Robot barista, 30 saniye gibi kısa bit sürede kişiye özel kahveyi hazır hale getiriyor. Bölge halkının büyük ilgisini gören robot barista, siparişleri 2.5 metrekarelik alanda hazırlıyor.

28 Mayıs 2020 Perşembe 14:34 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:41
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Şangay’da bir alışveriş merkezinde, 30 saniyede kahve hazırlayan robot barista büyük ilgi görüyor.

Çin’in en büyük kenti Şangay’da bulunan bir alışveriş merkezinde robot barista, ziyaretçileri karşılıyor.

Robot barista, 30 saniye gibi kısa bit sürede kişiye özel kahveyi hazır hale getiriyor. Bölge halkının büyük ilgisini gören robot barista, siparişleri 2.5 metrekarelik alanda hazırlıyor.

Korona virüs salgının ardından yeni ekonomik fırsatların ortaya çıktığı bir dönemde, Çinli teknoloji şirketi tarafından geliştirilen robot baristanın diğer alışveriş merkezlerinde de hizmet vermesi bekleniyor.

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