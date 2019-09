Hızlı ilerleme kaydeden yapay zeka çalışmaları beraberinde yeni tartışmaları da getiriyor.

Bazı insanlar geleceğin yapay zeka robotlar tarafından ele geçirileceğine inanırken, bazıları ise yapay zekanın dünya için insan becerilerinin ötesinde faydalı işler gerçkeleştireceğine inanıyor.

Bilgisayar Bilimleri Profesörü Dr. David Levy Daily Star'a verdiği röportajda, konuya ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yakın gelecekte insan milletvekilleri yerine robotların seçilmesinin popüler olacağını savunan Levy, ''Bir Başkan veya Başbakanın yapmasını beklediğiniz üzere ekonomik, politik, sağlık ve ulaştırma konularında kararlar almak zorundadır. Bu kararları yapay zeka çok daha iyi alabilecek. Çünkü, yapay zeka insan sezgisini ve zekasını gerektiren her görevi çözebilecek şekilde geliyor.'' dedi.

''ÖYLEYSE NEDEN BEYAZ SARAY'DA BİR İNSANA İHTİYAÇ DUYALIM?''

Beyaz Saray ve ve İngiltere'nin '10 numarasının' koltuğunda 30 yıl kadar bir süre sonra yapay zeka robotların olabileceğini belirten Levy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Örneğin ekonomi ekonomi hakkında her şeyi bilen bir yapay zeka, sağlık ve tıp hakkında her şeyi bilen bir yapay zeka yani devletin her kolu hakkında her şeyi bilen bir yapay zeka programı olabilir. O zaman neden Beyaz Saray'da bir insana ihtiyaç duyalım ki?