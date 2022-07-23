Robot köpek savaşa hazır! Saiga 9 silahıyla böyle ateş etti

Rusya'da çekilen bir robot köpek görüntüsü, birçok ülkede şirketlerin üzerinde çalıştığı 'robodog' teknolojisinin nereye doğru ilerlediğini belgeler nitelikte.

ABD ve diğer bazı gelişmiş ülkeler, robot robot köpek geliştirmelerine başladığını, ancak bunların istihbarat, koruma, gözetleme ve tanıma amaçlı olduğunu duyurmuştu.

İlk bakışta her şey zararsız gibi görünse de Rusya'dan gelen görüntüler, dünyanın dört bir yanındaki ordular yeni bir kara silahının geldiğini gösteriyor.

Bu tür bir teknolojinin otomatik bir tüfekle donatılması, oyunu ve makinenin amacını tamamen değiştiriyor.

ROBOT KÖPEK SAVAŞA HAZIR! SAIGA 9 İLE DONANDI AMA İLK DEĞİL

Birçok sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde, bir atış poligonunun etrafında dönen bir robot köpek görülüyor.

Robot köpek daha sonra, sırtına monte edilmiş Rus yapımı 9x53mm Saiga 9 tüfeği ile hedeflere otomatik modda ateş etmeye başlıyor.

The War Zone'da yer alan görüntülere ilişkin bir haberde, bunun silah taşıyan ilk robot köpek olmadığı hatırlatıldı. Haberde, "Ghost Robotics ve SWORD International daha önce 2021'de Washington DC'deki Birleşik Devletler Ordusu Birliği[AUSA]Yıllık Konvansiyonunda, bir robot köpeği Özel Amaçlı İnsansız Tüfek ekli bir silah sistemiyle sergilemişti." ifadelerine yer verildi.

ROBOT KÖPEK GÖRÜNTÜSÜNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

İlk olarak, köpeğin gövdesinin sağ tarafında bir Rus özel kuvvetleri arması görülüyor. Ya daha fazla dikkat çekmek için oraya takıldı, ya da robot köpek, kısaca Spetsnaz olarak adlandırılan Rusya Federasyonu'nun özel kuvvetlerine ait.

Ayrıca, atış poligonunda komik ve gergin hareket ediyor görünse de, robot köpek aslında zor şartların yaşandığı bir senaryoda hareket ediyor. Otomatik modda bir silah kullanıyor.

Aralıklı ateş ederken zorlanmayan köpek, hedefleri tam isabetle vuruyor.

Öte yandan silahın geri tepmesi çok güçlü olduğu için, robot köpek otomatik ateşleme sırasında geriye doğru geriliyor ve mermiler büyük olasılıkla hedefin üzerinden geçiyor.

Ancak, ilk giden mermilerin hedefi vurma olasılığı da yüksek.

Star Gazetesi