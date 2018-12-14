Robotik silah çalışmalarının hızlandırılması için ABD kongresine çağrı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi Araştırma Servisi'ndeki analistler, Çin ve Rusya'nın yapay zeka alanındaki çalışmalarının son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, ABD ordusundaki robotların kullanımının artırılması ve silahlı kuvvetlerde yeni bir yapı oluşturulması çağırısında bulundu.

Analistlerin hazırladığı ''Yapay Zeka Teknolojisinde Dayalı ve Otonom Sistem Silahların Kullanımı'' raporunda, Rusya ve Çin'in yapay zekaya dayalı teknolojilerin uygulanmasında çok ilerlediğini ve yapaya zekaya sahip silahların ABD'ye karşı kullanılabileceğine dikkat çekildi.

Raporda, ''Özellikle Çin ve Rusya gibi rakipler askeri alanda robotik ve otonom sistemlerin ve yapay zeka ile istihbaratı yaygın biçimde kullanmaktadır. Bu ölümcül silahların ABD ordusuna karşı kullanılabilir.'' ifadelerine yer verildi.

Analistler, 2001 yılından bu yana ABD Silahlı Kuvvetleri’nin temel olarak terörle mücadele ve hükümet karşıtı güçlere odaklandığını, 2018’den beri ülkenin güvenliğine yönelik ana sorun uzun vadeli stratejik rekabetin yeniden canlandırıldığını ileri sürüyor.

''RUS SİLAHLARI ABD ÜSLERİ İÇİN CİDDİ TEHDİT''

Daha önce sunulan bir raporda da, Rus ve Çin'in füzelerin ve İnsansız Hava Araçları (İHA) tehdit unsuru olarak ifade edilmiş, Rusya'nın İskender ve Kinjal (Hançer) füzelerinin ABD üsleri için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanmıştı.

Araştırma servisinin son raporunda Rusya'nın uzaktan komutalı kara platformları Whirlwind ve Uran-9'a da yer verildi. Raporda Rus'yanın 2030 yılına kadar askeri techizatının yüzde 30'unu robotize etmeyi hedeflediği belirtildi.

200 adet tanksavar füzesi taşıyan Uran-9 robot tankta 30 mm 2A72 otomatik top ve top ile birlikte kullanılan makineli tüfek bulunuyor. Whirlwind keşif-ateş kompleksi de 2A72 top, anti-tank füze sistemleri ve AG-17 otomatik el bombası fırlatıcısıyla donatıldı. Bunların yanı-sıra insansız denizaltı çalışmalarının da sürüyor.

Rus kaynakları ise ABD'nin yapay zeka konusunda yapacağı çalışmalar için bir bahane aradığını, Çin ve Rusya'yı tehdit olarak göstererek yapay zeka çalışmaları konusunda daha rahat çalışmayı hedeflediğini ileri sürüyor.

''ROBOTLARIN NASIL DAVRANACAĞINI BİLMİYORUZ''

Tamamen özerk sistemlerin kullanılmaması gerektiğini söyleyen Analis Victor Murakhovsky, ''Savaşın resmi doğası değişecek. Kimse robotların savaş koşullarında nasıl davranacağını bilmiyor. Bu ülkenin sivil nüfusu için büyük bir tehlikedir. Ancak ne yazık ki yakın gelecekte kullanılabilirler.'' dedi.

Bir diğer uzman Alexander Zhilin nükleer, nükleer silahların geçmişte barış için savaşı tamamen ortadan kaldırmanın bir yolu olarak görüldüğünü ancak daha büyük bir sorun haline geldiğini söylüyor. Zhilin'e göre, silahlı kuvvetlerde robotların kullanılması askeri operasyonlar üzerindeki kontrol kaybını ortadan kaldırabilir ve bu çok büyük bir tehlike.

Uzmanlar aynı zamanda robotik sistemlerin başka yazılımlarla kontrol altına alınarak, kullanana karşı kullanılabileceğini, bunun da yeryüzündeki güvenlik seviyesini aşağı çekeceğini ileri sürüyor.

LİDERLER YAKIN TAKİPTE

Yapay zeka gelişmeleri dünya liderlerinin yakın takibinde. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2025 yılına kadar 3 milyar avrodan fazla kaynak ayıracaklarını ve bu konuda 100 adet profesörlük kadrosu oluşturacaklarını belirtti. Merkel, “Hedefimiz, 'Made in Germany'nin yapay zekada da bir marka haline gelmesi.'' dedi.

Yapay zekanın gücüne inanan anacka temkinli yaklaşan Rusya Devlet Başkanı Putin ise, ''Gelecek yapay zekanın olacak. Ancak burada çok büyük imkanlar olduğu kadar öngörülemeyen tehlikerler de var.'' diyor.

Uzay alanında çalışmalar yürüten teknoloji devi SpaceX'in kurucusu Elon Musk ise yapay zekanın 3. Dünya Savaşı'nı çıkarbileceğini ve nükleer silahlara sahip Kuzey Kore'den daha büyük bir tehdit olduğunu ifade etmişti.

Dünyaca ünlü fizikçi Profesör Stephen Hawking de yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulunmuştu.