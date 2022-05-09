Robot teknolojisinde devrim! Bir çocuğa öğretir gibi öğretiliyor

Yeni bir teknoloji, bir robotun 10 ila 15 dakika içinde yeni bir beceriyi hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlıyor.



Araştırmacılara göre yeni teknoloji, 3D görüntüleri yeniden oluşturmak için bir "sinir ağı" kullanıyor, sistem sinir ağının öğrendiklerini hızla kavrıyor ve ardından uyguluyor.

Robotların bir şeyi yerleştirme ve saklama gibi çeşitli görevleri yerine getirme becerisinin, e-ticaret depolama çalışmalarında bir oyun değiştirici olacağı ileri sürülüyor.

Araştırmacılar, örneğin şişe ve kaselerin nasıl yerleştirileceğine dair yeni bir teknik öğrenmek için robotun sadece bir insan tarafından gösterilmesine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Teknoloji, robotun öğrendiğini uygulamada sorunsuz bir şekilde manevra yapmasına yardımcı oluyor.

ROBOTA BİR ÇOCUĞA ÖĞRETİLİR GİBİ ÖĞRETİLİYOR

Araştırmacılara göre, sinir ağı modeli Neural Tanımlayıcı Alanı (NDF) robotun anlamasına ve öğrenmesine yardımcı oluyor. 3B nokta bulutu, robotun becerilerini gerçek dünyada uygulamasına yardımcı oluyor.

Robota, bir çocuğa öğretildiği gibi fiziksel örneklerle bir kupayı nasıl seçeceği öğretiliyor. Araştırmacılar, yeni "seç ve yerleştir görevlerinin" yüzde 85'lik bir başarı oranına sahip olduğunu ve bunun robotun yeni bir nesneyi ne kadar doğru bir şekilde kavradığına ve onu belirli bir yere yerleştirdiğine göre değerlendirildiğini söylüyor.

Star Gazetesi