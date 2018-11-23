Robotlara 218.5 milyar dolar harcanacak

KPMG’nin 6 yıldır gerçekleştirdiği ‘Yıkıcı Teknolojilerin Değişen Yüzü Araştırması’na bu yıl 750’yi aşkın küresel teknoloji lideri katıldı. Önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerin dijital dönüşümünü sağlayacak yıkıcı teknolojileri değerlendiren katılımcıların yüzde 17’si nesnelerin interneti, yüzde 13’ü yapay zeka ve yüzde 10’u ise robotik yanıtı verdi.

KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin,”Nesnelerin interneti veri açısından oldukça büyük ve gelişimini hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bağlantılı cihazlar, yeni iş modellerinin oluşturulmasını sağlayan akıllı sistemler haline geliyor. Dünya genelinde nesnelerin internetine yönelik harcamaların 2021 yılına kadar 1,1 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor” dedi.

Geçtiğimiz birkaç yıldan bu yana nesnelerin internetinin fiziksel dünyayı dijitalleştirerek deneysel aşamadan katma değer sağlayan bir konuma geçtiğini belirten Ercin,”Nesnelerin interneti, daha fazla görünürlük, şeffaflık ve verimlilik sağlayarak tedarik kanadını optimize ediyor. Aynı zamanda talep kanadında da, veriden yola çıkarak artan müşteri beklentilerini karşılıyor. Nesnelerin internetinin, birçok şirket için ürün satışından hizmet sunumuna ciddi bir değişimi beraberinde getirmesi bekleniyor. Fakat sensörler tarafından toplanan veri çerçevesinde şirketlerin siber güvenlik ve veri gizliliğini sağlamak konusunda hazırlıklı olmaları gerekiyor” dedi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI ARTACAK

Araştırmaya göre bilişsel ve yapay zeka sistemlerine yapılacak yatırımların dünya genelinde 2021 yılına kadar 52,2 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Özellikle ABD ve Çin’deki büyük teknoloji oyuncuları arasında, Ar-Ge ve birleşme ve satınalma alanlarında büyük yatırımlar öngörülüyor. Ercin, “Yapay zeka, bilişsel programlama ve makine öğrenimi uygulamaları dünya genelinde yaygınlaşmaya devam edecek. Örneğin, Amazon ve Alibaba’nın e-ticaret platformları yapay zeka inovasyonu konusunda dijitalleşmeye öncülük eden çok başarılı örnekler. Bu şirketler halihazırda, dinamik fiyatlandırma, personel planlaması, satışları artırmak, müşteri bağlılığı oluşturmak ve ürün ile hizmet inovasyonu sağlamak için makine öğrenimi kullanımı gibi algoritmaların sunduğu avantajlardan faydalanıyor” dedi.

ROBOTİK, ÇALIŞANLARIN YERİNİ ALACAK

Araştırmaya göre robotik piyasası, hizmet robotlarına talebin artmasıyla birlikte ciddi bir dönüşümden geçiyor. Konaklama ve perakende sektöründe hizmet robotlarının kullanımı, maliyetleri düşürmenin yanı sıra verimliliği de artırıyor. Robotik alanındaki inovasyonlarla çalışan sayısının minimum olduğu fabrikalar daha da gerçeklik kazanıyor. Çünkü robotlar insanlar için tehlikeli olarak nitelendirilen işlerde çalışıyor ve sensörlerle uyarı vererek tehlikeleri önlüyor. Ayrıca nesnelerin interneti ile birlikte robotik inovasyonu ‘uzaktan ameliyat’ gibi yeni uygulamalara imkan sunuyor.

Talepteki artış ve işlevsellikteki gelişmelere paralel olarak, robotik ürün ve hizmetleri için önümüzdeki on yıl içerisinde milyonların hayatını etkileyecek küresel bir kitle piyasası ortaya çıkması bekleniyor.