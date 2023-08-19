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Bilim-Teknoloji

Roket Yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen “Roket Yarışması” Aksaray Tuz Gölü'nde tüm heyecanıyla devam ediyor.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:03 - Güncelleme:
Roket Yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor
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22 Ağustos'a kadar devam edecek yarışmada tasarımdan üretime, entegrasyondan hazırlık sürecine kadar her aşamadan sorumlu olan gençler, kendi tasarımı olan roketleri üretip, uçuşunu gerçekleştiriyor. Avrupa'da ilk, dünyada düzenlenen ikinci roket yarışması olma özelliğine sahip yarışma TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN yürütücülüğünde düzenleniyor.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANI PROF. DR. HALUK GÖRGÜN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Gençlere uzay teknolojileri alanında benzersiz bir deneyim fırsatı sunan yarışmayı bugün ziyaret eden Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, gençlerle yakından ilgilenerek projeleri hakkında bilgiler aldı. Roket atışlarını da gençlerle birlikte izleyen Görgün, gençlerin bu heyecanına ortak oldu. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Roket Yarışmasına gençlerin ilgisi her geçen yıl devam ederken, farklı alanlardaki fen ve mühendislik bilgi birikimlerini kullanan gençler, disiplinler arası düşünerek ve karmaşık işlemleri, süreçleri planlayarak roket tasarımı, üretim ve entegrasyonunu başarıyor.

ROKET YARIŞMASINDA 1 MİLYON 140 BİN TL ÖDÜL

TEKNOFEST 2023 kapsamında yine en dikkat çekici yarışmalar arasında olan Roket Yarışması bu yıl Lise (4 bin feet), Orta İrtifa (8 bin feet), Yüksek İrtifa (18 bin feet) ve Zorlu Görev (7 bin 5 yüz feet) olmak üzere dört farklı kategoride düzenleniyor. Her yıl başvuru sayısının katlanarak arttığı Roket Yarışması'na bu yıl 1098 takım başvurdu. Finale kalmaya hak kazananlar ise 64 takım ile 612 yarışmacı oldu.

Gençlere eşsiz bir teknoloji serüveninin yanı sıra havacılık kariyerinde önemli bir adım, ekip ruhu ve takım olabilmenin kazanımlarını da yaşatan yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile mezunlar katılıyor. TEKNOFEST 2023 kapsamında ödüllerin katlandığı bu yıl Roket Yarışmasında toplam ödül 1 milyon 140 bin TL!

Roket Yarışması Canlı Yayın Frekans Bilgisi...

17-22 Ağustos tarihlerinde Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleşecek Roket Yarışması için tahsis edilmiş olan canlı yayın frekans bilgisini aşağıda görebilirsiniz.

11545 Horizantal

SR 7407

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