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Bilim-Teknoloji

Roketsan ve Türksat arasında işbirliği

Roketsan ile Türksat arasında, 'Uydu Fırlatma ve Uzay Sistemleri Alanında İş Birliği Protokolü' imzalandı. Tören, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
Roketsan ve Türksat arasında işbirliği
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Roketsan ile Türksat arasında gerçekleştirilen "Uydu Fırlatma ve Uzay Sistemleri Alanında İş Birliği Protokolü"nün imza töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) çok sayıda protokole ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Roketsan ve Türksat arasında gerçekleşen "Uydu Fırlatma ve Uzay Sistemleri Alanında İş Birliği Protokolü"nün imzaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törende, Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci tarafından atıldı.

Toplantıda verilen bilgiye göre, protokol, Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin uzay aracı ve uydu fırlatma ihtiyaçlarının bağımsız karşılanmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesini, uydu haberleşme altyapısına ait mimarinin kurgulanmasına yönelik çözümler üretilmesini, yerli ve milli uzay teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik ortak AR-GE projelerinin yapılmasını, uydu ve fırlatma sistemlerinin test ve entegrasyon süreçlerinde ortak çalışmalar yapılmasını ayrıca Milli Uzay Programı hedefleri ile uyumlu etkinliklerin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

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  • Abdulkadir Uraloğlu
  • Tören Katılımı

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