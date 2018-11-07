Roketsan'ın imal ettiği SOM-J füzesi F-35'e takıldı

Özellikle yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılması planlanan füzeler 185 kilometre menzile sahiptir. Bu menzil içerisinde çok alçaktan radara yakalanmadan uçan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve Roketsan'ın imal ettiği SOM-J'nin F-35 entegrasyon çalışmalarında önemli bir adım daha atıldı. Seyir füzesinin gövde içi yerleştirme testleri bir F-35 uçağında yapıldı. Alınan bilgiye göre atış testlerinin önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan SOM seyir füzelerinin F-35 için 'J'modeli geliştirilmişti. Yeryüzü şekillerini izleyerek kendini saklayabilen bir seyrüsefer sistemi ile hedefine yüksek bir isabet oranıyla ulaşan SOM-J, taşıdığı yüksek çözünürlükteki görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı ile hassas hedefleme sağlayarak atışın ardından havadan ihbar kontrol uçaklarının koordinesi ile hedef değişikliği yapılmasına izin vermekte.

Aynı şekilde uçuş sırasında hedefe vuruş açısı ve yaklaşma irtifası gibi değişiklikler de gerçekleştirilebilmektedir. Elektronik karıştırma tedbirlerine dayanıklı olarak geliştirilen SOM-J füzeleri, Türkiye’nin de proje ortağı olduğu birçok müttefik ülke tarafından kullanılacak F-35 savaş uçaklarının en önemli vurucu güçlerinden birisidir.

GÖVDE İÇİNE 4 ADET TAKILABİLİYOR

F-35, SOM-J füzelerinden dört adet taşıyabilecek. Seyir füzeleri, uçağın gövde içindeki ünitelere konulacak.

(kokpit.aero)