Roketsan'ın KMC-U Taktik Füze Sistemi'ne AGMOSS programı kapsamında kazandırdığı yeni komuta kontrol merkezi yetenekleri, komşu Yunan basınında geniş yer buldu.
Haberde, Roketsan'ın modernizasyonu sayesinde KMC-U'nun operasyonları tek bir merkezden yönetip koordine edebildiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerini artırmak amacıyla geliştirilen yeni mimarinin, muharebe alanında tam farkındalık ve hâkimiyet sağladığı, karar alma hızını ve hedef angajman doğruluğunu yükselttiği belirtildi.
"KİLİT ROLÜNÜ PEKİŞTİRDİ"
Yunan kaynaklar, gelişmiş komuta ve kontrol teknolojilerinin entegrasyonunun KMC-U'ya operasyonel esneklik kazandırarak karmaşık muharebe ortamlarında daha etkili olmasını sağladığına dikkat çekti.
Ayrıca bu adımın, Roketsan'ın füze gücünü gelişmiş komuta sistemleriyle birleştiren çözümler sunarak Türk savunma sanayisindeki kilit konumunu pekiştirdiği ifade edildi.