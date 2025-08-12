İSTANBUL 31°C / 23°C
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Bilim-Teknoloji

Roketsan'ın yeni füze sistemi komşuyu panikletti: Tek merkezden komuta edilebiliyor!

Roketsan'ın AGMOSS programıyla modernize ettiği KMC-U Taktik Füze Sistemi, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Tek merkezden komuta imkanı sağlayarak Türkiye'ye kritik bir kabiliyet kazandıran KMC-U Taktik Füze Sistemi'nin TSK'nın operasyonel kabiliyetlerini de artırdığına değinildi.

12 Ağustos 2025 Salı 10:19
Roketsan'ın yeni füze sistemi komşuyu panikletti: Tek merkezden komuta edilebiliyor!
ABONE OL

Roketsan'ın KMC-U Taktik Füze Sistemi'ne AGMOSS programı kapsamında kazandırdığı yeni komuta kontrol merkezi yetenekleri, komşu Yunan basınında geniş yer buldu.

Haberde, Roketsan'ın modernizasyonu sayesinde KMC-U'nun operasyonları tek bir merkezden yönetip koordine edebildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerini artırmak amacıyla geliştirilen yeni mimarinin, muharebe alanında tam farkındalık ve hâkimiyet sağladığı, karar alma hızını ve hedef angajman doğruluğunu yükselttiği belirtildi.

"KİLİT ROLÜNÜ PEKİŞTİRDİ"

Yunan kaynaklar, gelişmiş komuta ve kontrol teknolojilerinin entegrasyonunun KMC-U'ya operasyonel esneklik kazandırarak karmaşık muharebe ortamlarında daha etkili olmasını sağladığına dikkat çekti.

Ayrıca bu adımın, Roketsan'ın füze gücünü gelişmiş komuta sistemleriyle birleştiren çözümler sunarak Türk savunma sanayisindeki kilit konumunu pekiştirdiği ifade edildi.

KMC-U'YA KOMUTA KONTROL MERKEZİ KABİLİYETİ KAZANDIRILDI

