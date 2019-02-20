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Roscosmos iki uzay turistinin uçuşu için sözleşme imzaladı

Rusya Federal Uzay Ajansı, iki uzay turistinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuşu için sözleşme imzaladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), iki uzay turistinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uçuşu için sözleşme imzaladığını, uçuşun 2021 yılının sonuna kadar gerçekleştireleceğini açıkladı.

Roscosmos'tan yapılan açıklamada, "Roscosmos devlet şirketi ve ABD'li şirket Space Adventures, iki profesyonel olmayan astronotu ile ISS'ye kısa süreli uzay uçuşları gerçekleştirme sözleşmesi imzaladı. İstasyona uçuş 2021 yılının sonuna kadar gerçekleşecek." denildi.

Roscosmos, turistleri uzaya çıkaracak olan Soyuz-MS insanlı uzay aracı ve bir Soyuz-2 taşıyıcı roketinin üretimine başladığını söyledi.

Rusya ilk uzay turistini 2001 yılında yine Space Adventures isimli şirketle ortak bir program kapsamında Rusya’nın Soyuz TM-32 misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermişti. Bu uçuşla ABD'li milyoner mühendis Dennis Anthony Tito tarihin ilk uzay turisti ünvanını almıştı.

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