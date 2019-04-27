Bilim insanları ruhun ağırlığını 21 gram olarak açıkladı

Duncan MacDougall isimli bir doktor 1907 yılında alışılmadık bir dizi deneme yaptı. İnsan ruhunun kütleye sahip olduğu ve dolayısıyla tartılabileceği fikrine ilgi duyan Dr. MacDougall, hassas ışın demeti seti ile donatılmış çok ince ölçümler yapan bir yatağın üzerine bir dizi ölümcül hastayı yatmaya ikna etti.

MacDougall'ın ince ölçümler yapan yatağı, onsun (bir ons 28 gram) onda ikisine kadar (5,6 gram) duyarlı bir tartı yapabiliyordu. Dr. MacDougall ölmekte olan altı hastasını ölümden hemen önce, ölüm anında ve ölümden hemen sonra bu hassas tartı ile tarttı.

21 GRAM OLARAK AÇIKLANDI

Amacı, insanın ölmeden önceki ağırlığı ile ölümden sonraki ağırlığını ölçüp ‘‘bedeni terk eden ruhun’’ bir ağırlığı olup olmadığını belirlemek olan MacDougall, ilk hastasını ölümden önce tarttı. Ölümünden hemen sonra yaptığı ikinci tartıda ağırlığından 1 onsun dörtte üçü kadar kaybettiğini gördü. Bu durumda hastanın kaybettiği ağırlığın 21 gram olduğu ortaya çıktı.

Bu ağırlık kaybının, solunum sistemindeki havanın dışarı çıkması veya terin buharlaşmasından kaynaklanmış olabilme ihtimalini de göz önünde bulunduran MacDougall, bu iki olguya bağlı ağırlık kaybını da ölçer. Bu olguların vücutta oluşturacağı kayıp 0,4 gram oranında gerçekleşir.

Oysa ölümle birlikte aniden 21 gram ağırlığın kaybolduğu ölçülmüştür.

Ruh Ağırlığı Tablosu