Rus AESA testleri 2019’da

FGA50 olarak da adlandırılan radar sistemi, aktif elektronik faz dizinli olarak geliştirildi. Radar, Rusya envanterindeki MiG-29 ve MiG-35 uçaklarına entegre edilecek.

Denemeler öncesi son hazırlıkları tamamlanan ve test merciine teslim edilen sistem, 2016 yılında tanıtıldı. Yabancı kullanıcıların da ilgisini çeken radarın testleri 2019 yılı başında başlayacak.

Üretici firmanın hava hedeflerini 160 kilometre mesafeden tespit edebiliyor ve aynı anda 30 hedefi takip edebiliyor.

(C4Defence)