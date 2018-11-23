Rus AESA testleri 2019’da
Rusya merkezli Phazotron-NIIR firması, yeni AESA radarın denemelerine başlanacağını duyurdu. Zhuk-AME olarak adlandırılan sistemi, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri bir dizi teste tabi tutacak.
FGA50 olarak da adlandırılan radar sistemi, aktif elektronik faz dizinli olarak geliştirildi. Radar, Rusya envanterindeki MiG-29 ve MiG-35 uçaklarına entegre edilecek.
Denemeler öncesi son hazırlıkları tamamlanan ve test merciine teslim edilen sistem, 2016 yılında tanıtıldı. Yabancı kullanıcıların da ilgisini çeken radarın testleri 2019 yılı başında başlayacak.
Üretici firmanın hava hedeflerini 160 kilometre mesafeden tespit edebiliyor ve aynı anda 30 hedefi takip edebiliyor.
(C4Defence)
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