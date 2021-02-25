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Bilim-Teknoloji

Rus askeri istihbaratına bağlı hackerlar ABD'nin altyapısını hedef aldı

Bir güvenlik firmasının yayınladığı rapora göre, Rus askeri istihbaratına bağlı hackerlar ABD'nin elektrik şebekesini hedef aldı.

star.com.tr25 Şubat 2021 Perşembe 22:14 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 22:14
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Güvenlik firması Dragos, yıllık endüstriyel kontrol sistemleri siber güvenlik inceleme raporunu yayınladı. Raporda, hackerların ABD'nin kritik altyapısına birkaç erişim sağladıkları belirtildi.

Dragos firmasının siber güvenlik araştırmacılarına göre, 2020 yılında endüstriyel sistemleri hedefleyen Stibnite, Talonite, Kamacite ve Vanadinite olarak adlandırılan dört yeni hacker grubu tespit edildi. Rus askeri istihbaratına bağlı olarak faaliyet gösteren "Sandworm" isimli grubun ardından öne çıkan grubun "Kamacite" olduğu belirtildi.

ABD'nin elektrik sistemlerine sızdığı belirtilen siber saldırganların 2015 ve 2016 yıllarında Ukrayna'da elektrik kesintilerine neden olduğu raporlanmıştı.

star.com.tr

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