Rus bilgisayar korsanları çok sayıda Fransız firmasının bilgilerine erişti

star.com.tr 16 Şubat 2021 Salı 20:37 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 20:37

Fransa Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansı (ANSSI) tarafından yapılan açıklamada, bir Rus hacker grubunun Fransa'nın birkaç kuruluşuna saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus Askeri İstihbarat Servisi GRU'ya bağlı oldukları bildirilen siber saldırganların, Fransız yazılım firması Centreon'u ele geçirmek yoluyla saldırıyı düzenledikleri aktarıldı. Saldırganların Centreon tarafından satılan gözlemleme sistemlerindeki bir güvenlik açığından yararlandıkları belirtildi. Centreon'un, Airbus, Air France, Thales, EDF ve Total gibi büyük şirketlerin yanı sıra Fransız Adalet Bakanlığı'na hizmet verdiği biliniyor.

ANSSI, siber saldırının Rusya istihbaratıyla bağlantıları olduğu ifade edilen Sandworm'un saldırılarıyla benzerlik gösterdiğini bildirdi.

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