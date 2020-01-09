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Bilim-Teknoloji

PAK DA'nın motoru IL-76'da test edilecek

Rusya'nın yeni bombardıman uçağı PAK DA'nın motor testlerinin birkaç ay içinde başlayacağı açıklandı. PAK DA roket taşıyıcı motoru ise IL-76 üzerinde test edilecek.

Star.com.tr09.01.2020  16:24 - Güncelleme: 09.01.2020  16:25

Rusya’nın yeni stratejik hayalet bombardıman uçağı PAK DA ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Uzun menzilli hayalet bombardıman uçağının ‘altıncı neslin’ temsilcisi olacağı bahsedilen PAK DA, ABD basının da dikkatini çekiyor. 

IL-76 ÜZERİNDE TEST EDİLECEK

Rus basınında yer alan haberde, Rus stratejik bombardıman uçağı PAK DA'nın motor testlerinin yakın gelecekte başlayacağı belirtildi. PAK DA roket taşıyıcı motoru IL-76 üzerinde test edilecek. Yeni motorun zemin testleri için sözleşme imzalandı. 

PAK DA'NIN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ 

Yeni uçağın radarlara görünmeme özelliğine, üst düzeyde gelişmiş pilotaj sistemine ve daha geniş savaş olanaklarına sahip olacağını vurgulandı. PAK DA'nın hava ve radar durumunu analiz edebilen 7 bin kilometre menzilli füzelerle donatılacak, silahlar uçağın içindeki özel mühimmat bölümünde bulunacak. Söz konusu füzelerin uçuş sırasında hedefi kendileri seçebilecekleri ve radarlardan kaçmak için uçuş rotalarını değiştirebilecekleri tahmin ediliyor.

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