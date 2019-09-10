Rus işçilerin yarısı robotlar yüzünden işsiz kalabilir

İzvestiya gazetesi, Rusya Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi`nin (RANEPA) verilerini paylaştı

Habere göre, sadece resmi olarak çalışan kişileri kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre robotların yaygınlaşması 20.1 milyon kişiyi etkileyebilir. Robotların yüzünden otel ve restoran çalışanlarının yüzde 73´ünün, üretim ve imalat sanayinde çalışanların yüzde 60´ının, tarım ve ormancılık alanında çalışanların yüzde 58´inin işsiz kalma riski bulunuyor. Ayrıca, hizmet sektöründeki bazı mesleklerin yakın gelecekte yok olabileceği belirtildi. Haberde, robot kullanımının vergilendirilmesinin, bunun önüne geçilebilmesi için bir tedbir olabileceği belirtildi.