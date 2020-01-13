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Bilim-Teknoloji

ABD duyurdu! Rus ''katil uydu”su imha edildi!

ABD, 'katil uydu' diye adlandırılan Kosmos-2491 Rus askeri uydusunun imha edildiğini duyurdu.

Star.com.tr13.01.2020  10:44 - Güncelleme: 13.01.2020  10:44

ABD tarafından yapılan açıklamada "katil uydu" diye adlandırılan Rus askeri uzay aracı Cosmos-2491'in parçalandığı belirtildi. 

3 İHTİMAL VAR!

ABD'li astrofizikçi Jonathan McDowell, Rus uydusunun parçalanmasıyla ilgili 3 ihtimalin olduğunu söyledi. McDowell, "Kosmos-2491, ya kasıtlı imha ya yakıt patlaması ya da enkaz çarpışması yoluyla parçalanmış olabilir" dedi. Uzay enkazıyla çarpışarak parçalanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten McDowell, "Uydunun bir kazaya uğradığı düşüncesindeyim çünkü Kosmos-2491 yörüngesini değiştirmedi. Uydunun birkaç yıldır çalışmadığına inanıyorum. Uydu görevini 2014 yılında bitirmiş gibi görünüyor. Şu anda bu uydunun 10 parçası ABD’nin askeri kataloğuna işlendi" dedi.

RUSYA DA İMHA ETMİŞ OLABİLİR!

Rus Cosmos-2491 uzay aracının gezegenin yörüngesinde hangi görevi yerine getirmesi gerektiği tam olarak bilinmemekle birlikte uzmanlar, uzay aracının ABD tarafından yakından takip edildiği gerekçesiyle Rusya tarafından imha edilmiş olabileceğinin de üzerinde durulması gerektiğini belirtiyor.

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