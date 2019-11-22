Rus kozmonot, ABD'nin uzay planlarını anlattı

Rus kozmonot Sergei Ryazansky, ABD'nin insanlı uzay aracını test ettiği anda, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programından çıkacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ay yörüngesinde görevleri yerine getirmek, Ay'ın yüzeyindeki çalışmalara destek sağlamak ve derin uzay görevleri için bir sıçrama tahtası olarak kullanılmak üzere Lunar Orbital Gateway adında Ay'ın bir uydusunu oluşturmayı planlıyor.

Halen bu projeye Rusya ve diğer ülkelerin katılımı ile ilgili müzakereler devam etmektedir. Daha önce, Roscosmos başkanı Dmitry Rogozin verdiği bir demeçte, kuruluşun Lunar Orbital Gateway projesine yalnızca NASA ile aynı parite koşullarında katılmaya hazır olacağını söyledi.

ABD uzay mekiği programını 2011 yılında kapattığından beri, ISS'ye tüm uçuşlar Rusya'nın Soyuz ailesinin uzay araçlar tarafından yapılıyor. ABD uzun süredir astronotlarını kendi uzay araçlarıyla yörüngeye ve ötesine taşıyacak uzay araçları üzerinde çalışmalar sürdürüyor. Bunlardan en öne çıkan projeler SpaceX'in Crew Dragon uzay aracı ve Boeing'in Starliner'i, ancak test programlarındaki gecikmeler NASA'yı 2020'de de Soyuz uzay gemisinde yolculuk yapmak için ödeme yapmaya zorlayacak.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR?

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ, İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir.

UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yerçekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.

Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı’dır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükümetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir. İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km. ilâ 435 km. arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını artırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçlarını kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar.