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Rus ordusunda en yaygın kullanılan Makarov'un yerini alacak silahın seri üretimi başlıyor

Sovyet efsanesi Makarov tabancasının yerine geçecek yeni Rusya yapımı silahın, Rus ordusu için seri üretimine bu yıl başlanacağı belirtildi.

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Rusya savunma sanayisinden isminin gizli tutulmasını isteyen bir kaynak Sputnik’e demecinde, Makarov’un yerine geçecek yeni tabanca için seri üretim izni verecek komisyonun, çalışmalarını mart ayında bitireceğini söyledi.

Savunma sanayisi yetkilisinin verdiği bilgiye göre ardından da Rus ordusunda en yaygın olarak kullanılan silah olan Makarov’un yerine geçecek bu yeni tabancanın seri üretimine geçilecek.

Yetkili ayrıca, şu anda yeni tabancanın hangi tesiste üretileceği konusunda karara varılmaya çalışıldığını kaydetti. Rus savunma sanayi şirketi Rostec’in alt kuruluşlarından biri olan TsNIItochmash’ın, kalibresi 9×21 milimetre olan bir tabancanın devlet testlerinin tamamladığı belirtilmişti. İsmi ya da başka özellikleri duyurulmayan bu tabancanın +50 ila —70 derece hava sıcaklıklarında çalıştığı söylenmişti.

Makarov PM

Makarov PM, Sovyet yapımı yarı otomatik tabancadır. 1940’ların sonunda Nikolay Makarov tarafından tasarlanan silah, 1950-90’lar arasında Sovyetler Birliği’nin standart silahı haline gelmiştir.

Özellikleri:
 
Ağırlık: 730gr
Uzunluk: 161.5mm
Namlunun uzunluğu: 93.5mm
Mühimmat:9x18mm Makarov
Şarjör Kapasitesi: 12 fişek
Merminin namludan çıkış hızı: 315 m/s

Modelleri:

Modelleri
Makarov PM: Standart 9×18 mm
Makarov PMM: Makarov PM’nin modernize edilmiş modelidir. 760gr ağırlığa, 165mm uzunluğa ve 12 mermilik şarjöre sahipti,
Pistole M: (Doğu Almanya yapımı Makarov PM versiyonu)
IŻ-70: Sivil Makarov modeli
Makarov PB: 1967 yılında KGB için geliştirilmiş Makarov PM’nin susturucu takılabilen varyasyonu
IZH-71: Makarov PM’nin ayarlanabilen arka nişangaha sahip varyasyonudur,
IZH-71H: IZH-71’in ihracat için üretilmiş modelidir
MP-79 ve MP-80: Makarov PM’nin gaz tabancası halidir
MP-79-9TM: IZH-471’in öldürücü etkisi olmayan 9mm PA plastik mermisi kullanılan varyasyonudur

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