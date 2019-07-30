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Rus uzay kargo aracı okyanusa düşürüldü

Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo taşıması yapan Rus kargo aracı, görevini tamamlamasının ardından Pasifik Okyanusu’nun güneyine başarılı bir şekilde düşürüldü.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo göndermek amacıyla 4 Nisan 2019 tarihinde Baykonur uzay merkezinden Soyuz-2.1a roketi ile fırlatılan Progress MS-11 kargo aracı, görevini tamamlamasının ardından Pasifik Okyanusu’nun güneyine kontrollü bir şekilde düşürüldü.
 
Rusya Makine Kurulumu Merkez Araştırma Enstitüsünden (TsNIIMash) yapılan açıklamada, “Progress MS-11 Pasifik Okyanusu’nun güneyine düşürüldü.” denildi.
 
TsNIIMash, “Atmosferik girişte yanan kargo aracı parçalandı. Aracın enkazı Pasifik Okyanusu’nun güneyindeki belirlenmiş alana (Türkiye saati ile) 17:30’da düşürüldü.” açıklamasında bulundu.
 
Progress MS-11 kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Türkiye saati ile 13:44’te ayrılmıştı.
 
4 Nisan 2019’da Baykonur uzay merkezinden Soyuz-2.1a roketi ile uzaya fırlatılan ve aynı gün içinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlanan araç, üç saat 22 dakikada Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşarak bir rekor kırdı. Progress MS-11 kargo aracı bu kadar kısa bir sürede istasyona ulaşan ilk uzay gemisi oldu.

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

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