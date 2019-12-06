FSVTS Direktörü Şugayev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 savunma sistemi teslimatına ilişkin 2020'ye bir anlaşma imzalanması ihtimaline ilişkin bir soru karşısında, "Bu ihtimal yeterince yüksek" yanıtını verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre Şugayev, "Bu konu üstünde planlı bir biçimde çalışmaktayız. En mühim olanı da her iki tarafın da bu alanda işbirliğine devam etmeye istekli olması" diye ekledi.

Türkiye Rusya'dan dört S-400 bataryası satın almış durumda. Rus devlet silah ihraç şirketi Rosoboronexport'un yetkilileri ekim ayında yaptıkları açıklamalarında, S-400 sistemlerinin füzeleri de dahil olmak üzere tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ettiklerini ve imzalanmış olan anlaşmanın şartlarını zamanından önce yerine getirdiklerini söylemişlerdi.

Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin S-400 sisteminin ikinci partisini satın almak istemesi halinde bu sistemlerin ülkeye öncelikli olarak teslim edileceği maddesini içeriyor.