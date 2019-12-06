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Rus yetkili: Türkiye'ye S-400'lerin ikinci partisinin teslimatı için 2020’de anlaşma imzalanması ihtimali yüksek

Rusya'nın federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Şugayev, Türkiye ile 2020'de S-400 hava savunma sisteminin ikinci partisinin teslimatına ilişkin bir anlaşma imzalanmasının yüksek bir ihtimal olduğunu belirtti.

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FSVTS Direktörü Şugayev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 savunma sistemi teslimatına ilişkin 2020'ye bir anlaşma imzalanması ihtimaline ilişkin bir soru karşısında, "Bu ihtimal yeterince yüksek" yanıtını verdi.
 
Sputnik'te yer alan habere göre Şugayev, "Bu konu üstünde planlı bir biçimde çalışmaktayız. En mühim olanı da her iki tarafın da bu alanda işbirliğine devam etmeye istekli olması" diye ekledi.
 
Türkiye Rusya'dan dört S-400 bataryası satın almış durumda. Rus devlet silah ihraç şirketi Rosoboronexport'un yetkilileri ekim ayında yaptıkları açıklamalarında, S-400 sistemlerinin füzeleri de dahil olmak üzere tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ettiklerini ve imzalanmış olan anlaşmanın şartlarını zamanından önce yerine getirdiklerini söylemişlerdi.
 
Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin S-400 sisteminin ikinci partisini satın almak istemesi halinde bu sistemlerin ülkeye öncelikli olarak teslim edileceği maddesini içeriyor.

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