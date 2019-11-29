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Rus yetkili: Yars tipi 5. nesil kıtalararası balistik füze sisteminin engellenmesi imkansız

Rus Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Karakaev, Yars tipi beşinci nesil kıtalararası balistik füze sisteminin, mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkânsız olduğunu iddia etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rus Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakaev, Zvezda gazetesine verdiği demeçte, Rusya'nın Yars tipi 5. nesil kıtalararası balistik füze sisteminin, mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğunu söyledi.
 
Karakaev, "Bu füze, bilim ve teknolojideki en son başarıları temsil ediyor. Bu sistemde önemli ölçüde karmaşıklığa izin vermeyen yeni teknik çözümler kullandı. Çok detaya girmeden şunu söyleyebilirim, bu füzeye herhangi bir füze savunma sisteminin müdahale etmesi fiziksel olarak imkânsız hale geldi." dedi.
 
Yars füze sisteminin bazı parametrelerde Topol sisteminin yerini aldığını da ekleyen Karakaev,  “Yars'ın yapıcı özellikleri, bu füzelerin Topol'un ancak özel mühendislik çalışmalarından sonra çalışabileceği platformlardan bile fırlatılmasını sağlıyor.” ifadelerini kullandı.
 
Karakev, bu özelliğin askeri devriye için daha fazla bölgede kullanmasına ve herhangi bir yerden füze fırlatmasına izin verdiğini söyledi.
 
RS-24 YARS KITALARARASI BALİSTİK FÜZESİ
 
RS-24 Yars, MIRVed (çoklu bağımsız hedeflenebilir araç) savaş başlıkları ile birlikte mobil veya silo bazlı katı yakıtlı kıtalararası bir balistik füzeden oluşan Rus stratejik füze sistemidir.
 
RS-24 Yars kıtalararası bir balistik füze (ICBM), Moskova Bilimler Akademisi Yury Solomonov'un gözetiminde Moskova Termal Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olup, Topol-M füze sisteminin bir modifikasyonudur.

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