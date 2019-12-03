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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Rusya ABD’li astronota cesaret madalyası verdi

ABD’li NASA astronotu Nick Hague, geçen yıl Soyuz insanlı uzay aracının lansmanında sergilenen cesaret ve profesyonellik için prestijli devlet madalyasına layık görüldü.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz aylarda, NASA astronotu Nick Hague’a, Rusya’nın roket ve uzay sektöründeki şirketlerin çalışanlarına ve diğer devlet çalışanları olmak üzere 12 kişiye uzay araştırmalarında elde ettikleri başarıdan dolayı cesaret madalyası verilmesi konusundaki kararnameyi imzalamıştı.
 
ABD vatandaşı Nick Hague’a madalyanın, Baykonur kozmodromunda acil bir durum ortaya çıktığında hayati risk koşullarında görevini yerine getirirken cesaret ve yüksek profesyonellik gösterdiği için verildiği açıklandı.
 
ASTRONOTLARIN FIRLATILMA ESNASINDA ROKET PATLAMIŞTI
 
11 Ekim 2018’de Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA’dan astronot Nick Hague’u taşıyacak Soyuz roketi fırlatılışı esnasında arıza yapmıŞ MS-10 uzay aracındaki mürettebat uçuşu başarıyla iptal etmiş ve balistik inişe geçirmişti.
 
Soyuz MS-10 uzay aracı Kazak bozkırlarına iniş yaptmıştı. Bu, Rusya’da yapılan lansmanlarda son 35 yılda insanlı bir uzay aracının fırlatılmasında meydana gelen ilk acil durum olmuştu.

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