Rusya ABD'li şirketle rekabet için yüzde 30 indirime gidiyor

star.com.tr 11 Nisan 2020 Cumartesi 15:04 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 15:04

Maliyetleri azaltma planı Cuma günü Roscosmos başkanı Dmitry Rogozin tarafından açıklandı. Rogozin, “Teklif ettiğimiz fiyatlandırma prosedürü, aslında ABD bütçesinden finanse edilen Amerikan şirketlerinin dampinge yanıtımızdır.” dedi .

Rogozin, SpaceX'in NASA'ya uzay fırlatma hizmetleri için 60 milyon dolar talep ettiğini iddia ediyor. “NASA şu anda hizmet için sunduğumuzdan bir buçuk ila dört kat daha fazla ödeme yapıyor.” dedi.

Bu, Rusya'nın devlete ait uzay şirketinin ilk kez Amerikan şirketi ile rekabet etmeyi denemesi değil. Geçen yılın Eylül ayında, Moskova merkezli RBC haber sitesi, Roscosmos'un kendi yeniden kullanılabilir Argo uzay gemisini 9.8 milyar dolara inşa etmeyi ve 2024 yılına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) tedarik hizmetlerine başlamayı planladığını bildirmişti.

ABD uzay mekiği programı 2011'de emekli olduğundan bu yana, Roscosmos, roketlerindeki her koltuk için NASA'dan yaklaşık 70 milyon dolar tahsil etti. SpaceX'in kurucusu Elon Musk, bu maliyetleri önemli ölçüde azaltmaya söz verdi.

Bağımsız uzay uzmanı Vitaly Yegorov, “Devlet sözleşmesi altındaki bir Dragon roketi uçuşu 40 milyon dolara, Progress uzay kargo aracının uçuşu ise 20 milyon dolara mal olabilir. Argo'nun yeniden kullanılabilirliği nedeniyle daha ucuz olacağı varsayılabilir.” dedi.

SPACEX

SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation, Uzay Keşif Teknolojileri Şirketi), merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketidir.

Şirket 2002 yılında, daha önce PayPal'ın da kurucularından olan, Tesla Motors şirketinin CEO'su Elon Musk tarafından; Mars'ın kolonileştirilmesini sağlamak üzere uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kuruldu. Şimdiye kadar Falcon 1 ve Falcon 9, Falcon Heavy isimli, en baştan tekrar kullanılabilirlik için tasarlanmış olan, uzaya fırlatma araç/roket sistemlerini ve Falcon 9 tarafından yörüngeye çıkarılmış olan, Uluslararası Uzay İstasyonuna malzeme/erzak temin etmek üzere Dragon (insansız) uzay aracını geliştirdi. Dragon uzay aracının insanlı hali geliştirme aşamasındadır.

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