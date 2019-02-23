Rusya, Ay'a gitmek için Federatsiya uzay aracını kullanacak

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) başkanı Dmitry Rogozin yeni nesil insanlı uzay aracı Federatsiya’nın Ay ve derin uzay uçuşlarında kullanılacağını açıkladı.

Rogozin, "Daha önce Federatsiya olarak adlandırdığımız yeni nesil insanlı uzay aracının uçuş testleri 2022'de başlayacak. Zararlı güneş ışınları ve radyasyondan korunma ile güçlendirilmiş, yüzde 80 oranında farklı maddelerin birleşimiyle oluşan kompozit malzemelerden yapılmış, yeniden kullanılabilir iniş kapsülü olan ağır yükleri Ay yörüngesine gönderebilen bir araç olacak." açıklamasında bulundu.

Rogozin, "Araç Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapılacak uçuşlardan ziyade, Ay'a olan uçuşlara ve derin uzaya yönelik olacak." dedi.

FEDERATSİYA UZAY ARACI

Energia Space Rocket Corporation tarafından geliştirilen Federatsiya uzay aracı, insanlı ve insansız uçuşları hem Dünya yörüngesine hem de derin uzaya ulaştırmak için tasarlanıyor. Uzay aracı 4 mürettebat taşıyabilecek. 30 güne kadar bağımsız bir uçuş modunda kalabilecek ve bir yıl boyunca bir uzay istasyonun parçası olarak çalışabilecek.