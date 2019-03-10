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Rusya, Crew Dragon'un dönmesinin ardından ABD ve Musk'ı tebrik etti

Rusya Federal Uzay, Ajansı uzay yarışında ezeli rakibi ABD'yi, Crew Dragon uzay aracının gönderilen Uzay İstasyonu'ndan başarıyla geri dönmesinin ardından tebrik etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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 Astronotların Amerikan topraklarından tekrar uzaya gidebilmesini sağlayacak olan ve Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon uzay aracının gönderilen Uzay İstasyonu'ndan başarıyla geri dönmesinin ardından Rusya Federal Uzay Ajansı NASA ve Musk'ı tebrik etti. 
 
NASA’nın 2011 yılında Atlantis uzay mekiğinin yaptığı son insanlı uçuşun ardından 9 yıldır ülkesinden uzaya astronot gönderemeyen ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek astronotlarını Rusya'nın Soyuz kapsülleri ile gönderiyordu. NASA ve diğer uzay ajansları için mürettebat taşıyan yeni kapsüller üreten SpaceX, Crew Dragon kapsülünü geçtiğimiz cumartesi günü Falcon 9 roketiyle başarıyla Uluslarası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermiş, kapsül uzayda bir hafta geçirdikten sonra Cuma günü dünyaya başarıyla geri dönmüştü.
 
Bu başarının ardından Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) başkanı Dmitry Rogozin resmi Twitter hesabından NASA Başkanı Jim Bridenstine ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ı tebrik etti.
 
Rogozin, "Yeni uzay gemisinin (Crew Dragon) ilk test uçuşunu başarılı bir şekilde tamamlayan sevgili meslektaşım, Jim Bridenstine ve Elon Musk'ı Roscomos adına tebrik ediyorum." dedi.
 
Musk sosyal medya hesabından Rogozin'e cevaben, "SpaceX adına teşekkür ederiz. Roket / uzay aracı teknolojinize her zaman hayran kaldık." dedi.
 
Crew Dragon DM-1 uzay aracı Cuma günü atmosfere girişini başarıyla tamamlayıp Atlantik Okyanusu'na inmişti. Aracın bu başarılı testinin ardından NASA ve SpaceX yıl sonuna kadar ABD topraklarından ilk insanlı uçuşu gerçekleştirmeyi planlanıyor.

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