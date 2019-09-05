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Rusya, Güneş'i incelemek için 2020'de Yarilo misyonunu başlatmayı planlıyor

Rusya’nın Güneş’i incelemek için nano uydular geliştirdiği ve bu uyduların 2020’de yörüngeye fırlatılmasının planlandığı bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi (BMSTU), Lebedev Fiziksel Enstitüsü ile birlikte Güneş’i incelemek için Yarilo projesi kapsamında nano uydular geliştirdi. Uyduların 2020’de yörüngeye çıkması planlanıyor.
 
Uyduların Güneş eşzamanlı bir yörüngeye (yaklaşık 600 kilometreye) fırlatılması ve fırlatılacak rokette ikincil bir yük olarak gönderilmesi planlıyor.
 
Nano uydular, güneş ışını aktivitesini röntgen aralığında kaydedecek. Uydular aynı zamanda gezegenler arası ortamın operasyonel tahminini sağlayacak. Bilgi günde 3-4 kez dünyaya iletilecek.
 
BMSTU, aynı zamanda Dünya’yı uzaydan gözlemleyecek ve uydunun yönelimi ve dengeleme sistemi de dahil olmak üzere yeni sistemlerin uygulanabilirliğini kontrol edecek bir uydu geliştiriyor.

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