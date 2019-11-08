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Rusya hipersonik Zircon füzeleri için gemi ve denizaltı geliştiriyor

Rusya Pasifik Filosu, askeri uzmanlara göre mevcut herhangi bir savunma sisteminin durduramayacağı Zircon hipersonik füze için savaş gemileri geliştirecek.

  • star.com.tr
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Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksey Krivoruchko, proje 1155 Anti Denizaltı savaş gemisi Maraşel Şapoşnikov ve proje 949A Antey sınıfı çok amaçlı nükleer motorlu denizaltı Irkutsk'un Pasifik Filosu için geliştirilmekte olan Zirkon hipersonik silahları kullanabilecek kabiliyette olacağını söyledi.
 
Krivoruchko açıklamasında, ''2020 de geliştirilmiş Maraşel Şapoşnikov teslim alınacak. Dalzavod Gemi Onarım Merkezi'ndeki yönetiminin, verilen görevi yerine getireceğinden ve geminin teslimatının tarihinin değişmeyeceğinden eminim. Gemiye yerleştirecek rampalar Zirkon hipersonik füzelerinin kullanılmasını da sağlayacak.'' ifadelerini kullandı.
 
Rusya Uzak Doğu'daki Primorye Bölgesi'ndeki Zvezda Tersanesinin geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü nükleer denizaltı Irkutsk'un da 2022'de Pasifik Filosu'na teslim edileceği belirtildi. Rus yetkiliye göre, Irkutsk da Zirkon fırlatma kabiliyetine sahip olacak.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 20 Şubat'ta Federal Meclis'te tanıttığı Zircon hipersonik füzesinin hem deniz hem de kara hedeflerini vurabileceğini, Hızının 9 Mach (Mach: Ses hızı) seviyesine kadar geliştirilebileceğini açıklamış, yeni füzenin, Kalibr seyir füzeleri ile donanmış savaş gemileri ve denizaltılara konuşlandırılacağını belirtmişti.

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