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Bilim-Teknoloji

Rusya ile NASA arasında Uluslararası Uzay İstasyonu anlaşması

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) 2028'e kadar kullanılması konusunda Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 21:49 - Güncelleme:
Rusya ile NASA arasında Uluslararası Uzay İstasyonu anlaşması
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Bakanov, ABD Ulaştırma Bakanı ve NASA Geçici Direktörü Sean Duffy ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmenin ardından başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Duffy ile görüşmesinin iyi geçtiğini anlatan Bakanov, "UUİ'nin 2028'e kadar kullanılması konusunda anlaştık. NASA Direktörünün bunu teyit etmesi önemliydi." dedi.

YENİ İŞBİRLİĞİ SİNYALİ

Bakanov, Rusya ve ABD'nin, gelecekte yeni istasyonların uzaya fırlatılması konusunda işbirliği yapacağını da kaydetti.

NASA ile Roscosmos başkanları arasındaki son yüz yüze görüşme 2018'de gerçekleşmişti.

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