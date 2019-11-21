Rusya 'Malka' ile şov yaptı! Peş peşe ateşledi
Rusya Savunma Bakanlığı, menzili 47,5 kilometre mesafeye kadar ulaştığı belirtilen 2C7M Malka adlı devasa topu test etti.
- DHA
Rusya Savunma Bakanlığı, Kemerovo bölgesinde 2C7M Malka adlı topu test etti. Topun, 47,5 kilometre menzili olduğu, 203 milimetre genişliğinde ve 110 kilogramlık mermi atabildiği belirtildi.
46,5 ton ağırlığındaki devasa topun, iki tür nükleer cephaneyi de kullabildiği duyuruldu.
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