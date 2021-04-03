Rusya modernize etme kararı aldı

03 Nisan 2021 Cumartesi 09:05 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 09:05

Rus füze tasarım bürosu NPO Mashinostroyeniya'nın genel direktörü ve genel tasarımcısı Aleksandr Leonov, Rus hipersonik füze sistemleri Avangard, Tsirkon ve Kinjal'ı geliştirmeyi planladıklarını belirterek, "Hız açısından gidilecek artık bir yer yok, ama hava savunma sistemlerini aşma yeteneği geliştirilebilir" dedi.

Sputnik'in haberine göre Leonov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Avangard, Tsirkon, Kinjal ve bir dizi diğer sistemler geliştirilecek. Hız açısından hipersoniğin ötesinde gidilecek artık bir yer yok. Ancak hava savunma sistemlerini aşma yeteneği, güdüm sistemi ve diğer parametreleri geliştirilebilir. Bu artık iç iyileştirme demek. Tüm dünyanın önünde olduğumuz bir sır değil" ifadelerini kullandı.

Leonov, yeni Avangard sisteminin 2021'de ordu envanterine teslim edileceğini de sözlerine ekledi.