Rusya hava savunma birimlerinden gelen askerleriyle tatbikatlara başladı

Rusya'nın hava savunma Güney Askeri Bölge birimlerinden gelen 3 bin 500'den fazla asker, 30 eğitim alanında saha tatbikatlarına başladı. Tatbikatta S-400, Pantsir-S1 ve Tunguska füze sistemleri de dahil olmak üzere 750'den fazla askeri ekipman kullanılıyor.

Savunma Bakanlığı basın servisi, "Hava savunma birimlerinden gelen 3 bin 500'den fazla asker, 30 eğitim alanında taktiksel tatbikatlara başladı" dedi.

Tatbikatlarda kullanılan eğitim alanları Rusya'nın Rostov, Volgograd, Astrakhan, Krasnodar, Stavropol, Kırım, İnguşetya, Dağıstan, Çeçenya, Kuzey Osetya ve Adygeya bölgeleri olduğu bildirildi.

Pantsir-S1 ve Tunguska füze sistemleri, Shilka silah sistemleri, Triumpf S-400, Tor-M, Buk-M3, Osa ve Strela-10M füze sistemleri de dahil olmak üzere tatbikatlarda 750'den fazla askeri ekipman kullanılıyor.