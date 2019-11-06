23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7584
  • 6,3873
  • 275.478
  • 100484
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Rusya Sırbistan'a birkaç ay içinde Pantsir-S füze sistemlerini teslim edecek

Rusya, önümüzdeki birkaç ay içinde kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar sistemi olan Pantsir-S'leri Sırbistan'a teslim edecek. Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheyev, 'Füze sistemleri bir araya getiriliyor ve Sırp uzmanları eğitiliyor. Her şey plana uygun gidiyor, gecikme yaşanmıyor.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pantsir-S füze sistemlerinin üretici şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheyev, "Rusya önümüzdeki birkaç ay içinde Pantsir-S füze sistemlerini imzalı sözleşme uyarınca teslim edecek." dedi.
 
Mikheyev açıklamasının devamında, "Füze sistemleri bir araya getiriliyor ve Sırp uzmanları eğitiliyor. Her şey plana uygun gidiyor, gecikme yaşanmıyor. Eğitim yakında tamamlanacak ve Rus tarafı teslimatlara başlayacak." ifadelerini kullandı.
 
24 Ekim'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, Belgrad'ın Rusya'nın Pantsir-S füze sistemlerini satın aldığını söylemişti.
 
FÜZE VE UÇAKSAVAR SİSTEMİ PANTSİR-S'İN ÖZELLİKLERİ
 
Kendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze kompleksi Pantsir-S, tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.
 
Pantsir-S1 de, kruz füzelerine ve İHA'lar da dahil alçak irtifalı hava hedeflerine karşı koruma sağlar.
 
Pantsir-S1'in temel özelliği, hem uçaksavar silahlarıyla hem de füze silahlarıyla donatılmış olmalarıdır. Tor-M2 adlı uçaksavar füze sistemiyle birlikte Pantsir, hareket halinde hedeflere ateş açma kapasitesine sahip tek hava savunma aracı durumundadır.
 
Rus yapımı füze savunma sistemi Pantsir-S1, Cezayir, Irak, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Ürdün ve Brezilya gibi ülkeler tarafından satın alındı. Pantsirlerin üstün özelliklerinden biri, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanılmasıdır. Örneğin; bu sistemler Suriye'de +50 derecede, Arktik'teyse -50 derecede askeri görevlerini yerine getiriyor.
 
 
12 57E6E tipi güdümlü uçaksavar füzesi kapasiteli 2 fırlatma mekanizması
 
15 metre-15 kilometre irtifadaki, 1.2-20 kilometre mesafedeki hava hedeflerini imha etme kapasitesine sahip.
 
Söz konusu füzeler, insansız olarak kontrol edilebilir - kompleks hedefi kendi yakalarken operatöre sadece butona basmak kalıyor.
 
30 milimetre kalibreli 2A38M tipi otomatik uçaksavar makineli tüfeği
 
Etkili atış menzili 4 kilometre olup atış hızı dakikada 5000 atıştır.
 
Düşmana ait uçak veya helikopter doğrudan görüş alanına girecek kadar yaklaştığında kullanılır.

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB açıkladı! Mutabakata rağmen saldırılar devam ediyor

MSB açıkladı! Mutabakata rağmen saldırılar devam ediyor

ASELSAN'dan 54,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan 54,5 milyon dolarlık sözleşme

Beşiktaş'ta 6 yıldız isim İstanbul'da bırakıldı

Beşiktaş'ta 6 yıldız isim İstanbul'da bırakıldı

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

55 yıldır ağzına çay sürmüyor! Sebebi 'pes' dedirtti

55 yıldır ağzına çay sürmüyor! Sebebi 'pes' dedirtti

Balıkçılardan 'mavi ışık' oyunu

Balıkçılardan 'mavi ışık' oyunu

4 kardeşin sır ölümünde ilk tespit

4 kardeşin sır ölümünde ilk tespit

Eşine sürpriz için öyle bir şey yaptı ki...

Eşine sürpriz için öyle bir şey yaptı ki...
 

POPÜLER HABERLER

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi

Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en güzel buzul manzaraları

Dünyanın en güzel buzul manzaraları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019