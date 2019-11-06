Pantsir-S füze sistemlerinin üretici şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheyev, "Rusya önümüzdeki birkaç ay içinde Pantsir-S füze sistemlerini imzalı sözleşme uyarınca teslim edecek." dedi.

Mikheyev açıklamasının devamında, "Füze sistemleri bir araya getiriliyor ve Sırp uzmanları eğitiliyor. Her şey plana uygun gidiyor, gecikme yaşanmıyor. Eğitim yakında tamamlanacak ve Rus tarafı teslimatlara başlayacak." ifadelerini kullandı.

24 Ekim'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, Belgrad'ın Rusya'nın Pantsir-S füze sistemlerini satın aldığını söylemişti.

FÜZE VE UÇAKSAVAR SİSTEMİ PANTSİR-S'İN ÖZELLİKLERİ

Kendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze kompleksi Pantsir-S, tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.

Pantsir-S1 de, kruz füzelerine ve İHA'lar da dahil alçak irtifalı hava hedeflerine karşı koruma sağlar.