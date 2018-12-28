Rusya, silahlanma yarışına 'hipersonik' hızda devam ediyor

Yüksek teknoloji silahlarla ABD ve Avrupalı rakiplerine gözdağı veren Rusya, 2018 yılında ordusundaki ilgili birliklere çok sayıda yüksek teknoloji füze teslimatı gerçekleştirdi. Yapılan teslimatlarla birliklerin elindeki yüksek teknoloji füze oranı yüzde 66'dan yüzde 82'ye yükseldi.

Orudusunu yeni ekipman ve silahlarla destekleyen Rusya, Stratejik Füze Kuvvetleri'nin füzeleri üzerinde yapılan modernizasyon ile gelişmiş füzelerin ordudaki payını artırmayı başardı. Bunların yanı sıra Hava ve Uzay Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda yeni nesil caydırıcı silahların üretim ve teslimatına hız verildi.

Rus ordusunun 2017 yılında 101 birimine sahip olduğu ve Topol-M temel alınarak geliştirilen katı yakıtlı kıtalararası balistik füze sistemi ''Yars'' teslimatları, 2018'de de devam etti. Yars füzelerinin 2021 yılına kadr Rus Stratejik Füze Kuvvetleri hizmetindeki silahların yarısını oluşturması planlanıyor.

Yeni füzeler yolda

Rusya'nın nükleer ve konvensiyonel başlık taşıma kabiliyetine sahip hipersonik füzesi Avangard, geçtiğimiz günlerde test edildi. Avangard füze sisteminin sesten 27 kat hızlı yol alması ve hipersonik hızdayken manevra kabiliyetine sahip olması füze savunma sistemlerini etkisiz bırakıyor. 26 Aralık'taki testten sonra, Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev füzenin seri üretimine başlanacağını söyledi. Avangard füzesinde ilk teslimatın 2019'da gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD istihbarat raporlarına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart'ta tanıttığı hipersonik füze Kinjal 12 testten başarıyla geçti. MİG-31 avcı uçaklarından fırlatılan füzenin, 800 kilometre ötedeki hedefi başarıyla imha ettiği belirtildi.

Bir diğer kıtalararası hipersonik füze Sarmat da, Putin tarafından tanıtıldı. Sarmat'ın ağırlığının 200 tonu geçebileceğini belirten Putin, bu füzenin nükleer ve hipersonik başlık taşıma kabiliyetine sahip olduğunu açıkladı. Sarmat teslimatının da 2021'de yapılması planlanıyor.

Hızda hipersonik, menzilde sınırsız

Rusya'nın son dönemde hız verdiği hipersonik silah çalışmaları ABD'yi tedirgin ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi'nin (GAO), Çin ve Rusya'nın geliştirdiği yeni nesil hipersonik silahlarla ilgili sunduğu raporda, bu silahlar için karşı önlemin veya etkili bir savunma yönteminin bulunmadığını belirterek hükümeti önlem için uyardı.

Öte yandan Rus kaynaklar, Rusya'nın sınırsız menzilli füzeler ve okyanuslardaki insansız denizaltı sistemlerinde kullanılmak üzere, küçük boyutlu nükleer enerji üretim ünitelerinin testleri tamamlandığı bilgisini paylaştı.